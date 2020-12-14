شمال سيناء توجه بالاستفادة من مشروعات الدولة الممولة: توفر فرص عمل

أكد هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، على ضرورة الاستفادة من المشروعات التي تمولها الدولة في مختلف المجالات، مؤكدا أن الدولة توفر المبالغ اللازمة لتمويل المشروعات المتنوعة بهدف توفير فرص عمل للشباب، وإتاحة فرص عمل وإنتاج للعديد من الأسر على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي الجهات الممولة للمشروعات على مستوى المحافظة، بحضور أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عاطف عبيد، وكيل وزارة الزراعة، وسعدية محمود حسن، مدير عام التضامن الاجتماعي، وأسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية، مدير إدارة بناء وتنمية القرية، وآمال زيدان، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء.

وأشار نائب المحافظ، إلى أهمية الاستفادة من المبالغ والفرص المتاحة لإقامة المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات، وتوفير فرص العمل ورفع المستوى الاقتصادي للأسرة.

واستعرض نائب المحافظ التيسيرات المقدمة من مختلف الجهات فى إتاحة القروض اللازمة لتمويل المشروعات المتنوعة في مختلف المجالات.

وأكد سكرتير عام محافظة شمال سيناء، المشرف العام على "مشروعك" الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات، بهدف توفير فرص عمل للشباب، وزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادى لها، أنه مع تشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات بدعم الجهات التمويلية، واستفادة الشباب بتنفيذ المشروعات الإنتاجية.

وأضاف أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية، أنه تم التنسيق مع بعض البنوك وتوفير مقرات لها في العريش لخدمة أبناء مراكز ومدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل وبئر العبد، من خلال تمويل المشروعات المقدمة.

وأضاف أنه تم تمويل اقامة عدد 213 مشروعا في العريش وبئر العبد وفرت 84 فرصة عمل، وهناك نحو 230 مشروعا تحت الدراسة، مؤكدا أنه يتم التمويل للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية الحديثة والقائمة بقروض تمويلية بفائدة تقل عن السعر السائد بنحو من 1- 3% ، وأنه يتم تمويل المشروعات بمبالغ تبدأ من 10 آلاف جنيها حتى مليوني جنيه، بحسب حجم كل مشروع وبالتيسيرات المقررة.

كما قام الصندوق الدوار للتنمية الاقتصادية وترشيد الطاقة في المحافظة بإتاحة مبلغ مليوني جنيها لتمويل إقامة المشروعات الزراعية الإنتاجية بوسط سيناء، حيث يتم صرف القروض اللازمة، حسب طبيعة ونوعية المشروع (بدون فوائد) ونظير رسوم إدارية فقط لا تتعدى 6% يتم تخفيضها إلى 4% في حالة استمرارها ونجاحها، ويتم السداد على أقساط لمدة 36 شهرا.

وأكد أنه يتم الاهتمام بمشروعات البيت المنتج، لما لها من تأثير على توفير فرص العمل وزيادة دخل الأسرة وتشجيع الانتاج، وتضم العديد من المشروعات، من بينها: تربية الأرانب والأغنام والماعز وغيرها، تسمين العجول، المناحل، المزارع السمكية، الخياطة، أشغال الأبرة والتطريز، المخبوزات والمأكولات المنزلية، المناحل والمزارع السمكية الصغيرة بمياه الآبار وغيرها، حيث استفاد منها 1565 فردا.

وفي إطار التعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وباقى الجهات، تم تمويل العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية عن طريق التضامن الاجتماعي وإقامة 14 ألف و206 مشروعات متوسطة قيمتها 264 مليون جنيها، واستفادة 16 جمعية من تمويل مشروعات صغيرة بقيمة تصل إلى 39 مليون و 800 ألف جنيها.