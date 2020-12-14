إسكان شمال سيناء: افتتاح سوق الجملة في أبريل المقبل

قال المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، إن المحافظة انتهت من أعمال الإنشاءات بسوق الجملة غرب مدينة العريش، مشيرا إلى أن مديرية الإسكان تراجع خرائط التصميم النهائى لتسليمه للمحافظة تمهيدا لافتتاحه فى أحتفالات أعياد سيناء فى أبريل من العام المقبل.

وأضاف، في بيان له، اليوم، أن السوق من أهم المشروعات التنموية على أرض المحافظة، ويتيح تصدير المنتج السيناوى للخارج إلى جانب مساعدة التجار في عملية البيع والشراء من تجار الجملة وتذليل جميع العقبات أمام التاجر والمستهلك لتكون المحافظة من المناطق التجارية الهامة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الانشاءات والأسوار بنسبة 100 % إلى جانب الانتهاء من مرافق الخدمات الداخلية من طرق داخلية وشبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء وميزان البسكول وطريق دولى فرعي غرب مدينة العريش يرتبط بطريق بئر العبد القنطرة.

فيما قامت شركة المياه والصرف الصحى بتوصيل خط المياه إلى الخزان وتوصيل الكهرباء داخل السوق بنسبة 100 %، وجارى الانتهاء من محطة الصرف الصحى داخل السوق إلى جانب تركيب شبكة الاتصالات الأرضية بالسوق .

وكانت مديرية الآسكان أعلنت في وقت سابق أن السوق أقيم باعتمادات من الخطة الاستثمارية للمحافظة بلغت 167 مليون و960 ألف جنيها، بالإضافة إلى مبلغ 10 ملايين أخرى للمرافق الخارجية، ويقع في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى على مساحة 14.3 فدانا ( 400 * 150 مترا ) ويضم عدد 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ومجمع مطاعم وكافتيريات ومحلات خدمية متنوعة. كما يضم مسجد ومبنى إداري ومصنع ثلج وخزان مياه و8 ثلاجات تبريد وتجميد ومصنع ثلج ومطعم وكافتيريا، إلى جانب غرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها: مكتب شهر عقارى، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إدارى، بنوك، وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات، ميزان بسكول، وأسوار خارجية .