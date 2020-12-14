العثور على جثتين بالمنصورة لشخص داخل منزله والآخر بمدخل العقار

كشف انبعاث روائح كريهة عن وفاة "فران" بالمنصورة يقيم بمفرده إثر إصابته بغيبوبة سكر، كما عثر أهالي قرية "ميت خميس مركز المنصورة على جثة ليبي الجنسية بمدخل عقار وتبين أنه يعالج من سرطان المثانة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بشارع " الورش - بمنطقة مساكن جديلة " دائرة القسم.

بانتقال الضباط والفحص ومناظرة الجثة تبين: أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأخير بعقار مكون من خمسة طوابق، وبالدلوف داخلها تبين وجود جثة المدعو إبراهيم م. إ.، 27 سنة، فران مسجي بجوار سرير غرفة نومه يرتدي ملابسه كاملة وفي حالة تعفن.

وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وعثر على جميع متعلقاته الشخصية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفي المنصورة الدولي، بسؤال كلا من شقيق ووالدة المتوفي في محضر الشرطة، قررا بأن المتوفي كان يقيم بالمنزل بمفرده وكان يعاني من مرض السكري وتنتابه غيبوبة سكرية ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاته أو يشتبها فيها جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة والتي انتقلت وناظرت الجثة الجثمان وقررت نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها.

ومن جهة أخري تبلغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوفاة أحد الأشخاص بمدخل عقار كائن بقرية "ميت خميس" دائرة المركز.

بانتقال الضباط ومناظرة الجثة تبين: وجود جثمان المدعو رجب أحمد العزابي 60 سنة، ومقيم بذات العقار "ليبي الجنسية" ويحمل جواز سفر رقم (GNLL725C - ساري ) مسجي علي وجهه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وتم نقل الجثمان الي مستشفي المنصورة الدولي .

بسؤال أحد جيرانه محمد إبراهيم عبد اللطيف في محضر الشرطة، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال توجه المتوفي لشراء بعض احتياجاته سقط مغشيا عليه.

وأضاف بأنه كان يعاني من أمراض مزمنة "سرطان المثانة " ويتردد للعلاج على مركز غنيم للمسالك البولية ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة .