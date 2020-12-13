حلمي بكر يتبرأ من هجومه على عمرو دياب وأنغام

نفى الملحن حلمي بكر، ما تم تداوله عن مشاركته في فيلم تسجيلي يتناول سيرته الذاتية والفنية، أو مهاجمته لأي فنان عبر هذا العمل الفني المزعوم.

وقال بكر في تصريح خاص لـ"الوطن"، إننا نعيش في وقت كل من يريد أن يقول شيئا يقوله، بلا رقيب، مؤكدا أنه لم يشارك في أي عمل أو فيلم يتناول سيرته الذاتية، وإن ما حدث هو تصويره لـ"برومو" أحد البرامج، التي لم يستكملها.

وعن ما تم تداوله عن مهاجمة الفنان عمرو دياب والفنانة أنغام والفنانة الخليجية أحلام، أكد حلمي بكر أن هذا الكلام غير صحيح، وبأنه لم يدلي بأي تصريحات بشأن أي فنان.

وعلى جانب آخر، كانت تواصلت "الوطن" مع الموسيقار حلمي بكر في وقت سابق، لتعليقه على الحالة الغنائية في مصر حاليا، والأغنيات التي تحقق نجاحا شهيرا لدى الجمهور، وقال حلمي بكر بأن تلك الفترة يمر الغناء المصري بفترة عصيبة لم تحدث من قبل، فهي حالة لو وصفتها بالمذرية فذلك يعد تكريما، بل هي أقل من ذلك.

وأضاف حلمي بكر لـ"الوطن"، "العيب مش في اللي بيغنوا أو بيقدموا الأغاني دي، ولكن العيب الأكبر على اللي بيسمعوا ذلك النوع من الغناء".

يذكر أنه يوم الإثنين الماضي أقام بيت السحيمي بشارع المعز والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون تحيا مصر للموسيقي العربية، والذي يقام بالتعاون مع فرقة تحيا مصر لمؤسسها سعيد عندليب، وكرم الصالون الموسيقار الكبير حلمي بكر بتقديم اشهر الأعمال الفنية التي قدمها على مدار حياته الفنية ومازال عطاؤه مستمرا.