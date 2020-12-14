41 طعنا بانتخابات الاتحادات الطلابية في 6 كليات بجامعة القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة القاهرة، أنها تلقت (41) طعنًا في 6 كليات هي الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والطب البشري، وذلك ضمن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020 - 2021.

جامعة القاهرة: غدا فحص الطعون

ومن المقرر أن يتم فحص الطعون غدًا الثلاثاء 15 ديسمبر، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وبدأت مكاتب رعاية الشباب بالجامعات الحكومية والخاصة، صباح اليوم، تلقي الطعون من قبل الطلاب على زملائهم المرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية 2020، وذلك بعد إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، علن أن تُفحص غداً تمهيداً للإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين الأربعاء المقبل.

ووفقاً للائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، نصت المادة 17 على: "لكل ذي مصلحة الطعن على المرشحين في أول يوم عمل تال لإعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابي يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية او المعهد، على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك".

وهناك عدد من الأسباب التي يتم تقديمها في الطعون ضد المرشحين في الانتخابات، ألا يكون الطالب ذو سمعة طيبة بين أصدقائه، وأن يخفي على اللجنة حقيقة رسوبه في أحد المواد الدراسية، وألا يكون له نشاط طلابي أو دور في خدمة ومعاونة زملائه، وأن يكون موقع عليه عقوبة خارج الجامعة ، و أن يكون منتمياً لأحد التنظيمات أو الأحزاب المنافية والمعادية لحقيقة وطبيعة الحرم الجامعي.ومن جهته أكد الدكتور ماجد نجم استعداد الجامعة، لاستقبال الطلاب في الأماكن المخصصة للاقتراع، أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن هذه التجربة، تضع الطالب على طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع، ما يسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك من خلال التباعد الاجتماعي، ومنع التكدسات الطلابية، والتشديد على ارتداء الكمامات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.