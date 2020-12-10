انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بجامعة حلوان اليوم

انطلق منذ قليل، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث يفتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020، فيما يتم تلقي طلبات الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، وسيتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، وستُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020.

وستبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وستتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر 2020، وستكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وسيتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وستختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا، والأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والأستاذة الدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب أحمد السيد أحمد الطالب بكلية التمريض عضوا.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.