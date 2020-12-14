محافظ الغربية يدشن المبادرة الوطنية لرفع الوعي لدى الشباب

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم عن تدشين المبادرة الوطنية لرفع الوعي لدى الشباب "صحوة"، وذلك بالمركز الثقافي بطنطا بحضور 100 شاب وفتاة ممثلين عن فريق متطوعي الغربية، وطلاب برنامج العباقرة، وبرلماني الطلائع والشباب، وأندية التطوع، وأندية الفتاة، واتحاد جامعة طنطا وطلاب برنامج شباب يدير شباب، وذلك بحضور اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبق.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور طارق رحمي كلمته التي عبر فيها عن فخره بشباب مصر عامةً وشباب محافظة الغربية خاصة.

وأشار إلى أن محور تنمية وبناء الإنسان هو المحور الأول من محاور خطة مصر 2030، القائمة على استقطاب المبدعين، والاهتمام بالشباب الذي ازدهر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من خلال عقد مؤتمرات الشباب وإطلاق المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب وإعداد القادة وغيرها من البرامج التي تعمل على تأهيل وتمكين الشباب.

وأوضح المحافظ أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر من سكان مصر وهم أكثر فئة تجيد التعامل مع السوشيال ميديا والتكنولوجيا، ولذلك فإن أعداء الدولة يستهدفون الشباب من خلال التشكيك في قدرات الدولة عن طريق الإعلام الموجه، لذلك كان من الضروري إطلاق مبادرة صحوة التي تهدف لتكوين جيل وطني واعي بقضايا بلده ويساهم بشكل فعال في رفع الوعي لدى النشء والشباب في الغربية من خلال منظومة تدريبية وتثقيفية مخططة بأسلوب علمي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، متمنياً أن تكون محافظة الغربية نقطة البداية للمحافظات الأخرى لبناء مشروع وطني كبير يهدف لاستعادة وعى الشباب واستثمار قدراته وتبنى أفكاره ومبادراته، واختتم رحمي كلمته، بتحيا مصر بقائدها وشبابها.

وقدم الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاسترتيجية الأسبق توضيحاً لمفهوم الأمن القومي ومستقبله في ظل التحول الرقمي، وكيفية تأمين عقول الشباب من أي معلومات خارجية، مشيراً إلى أننا نعاني من أنيميا الوعي، مضيفاً أن مصر أصبحت قادرة على حماية حدودها داخلياً وخارجياً من خلال تسليح جيشها بأحدث الأسلحة، ثم تلقى استفسارات الشباب التي دارات حول "الجهود المبذولة من قِبَل الدولة لحل مشكلة السد الإثيوبي، والقيم الإنسانية والقيم الدينية وأثرهم على الأمن القومي، ودور الدولة والإعلام في إلقاء الضوء على المشروعات الكبرى.

وأضاف محافظ الغربية، أن الأمن والأمان من أهم إنجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي، فالأمن هو أهم عامل مساعد لخلق الكثير من الإنجازات، مؤكداً على قوة الدولة المصرية في محاربة الفساد خلال السنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، قدم اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق عرضاً تقديمياً عن ماهية التحول الرقمي وأهدافه ومتطلباته، موضحاً أن الهدف الحالي لأعداء مصر هو احتلال العقول قبل الأراضي، وأن الحروب التقليدية انتهت وبدأ عصر الحرب المعلوماتية.

وأشار إلى أن 48 ٪ من المواطنين يحصلون على المعلومات عن طريق الإنترنت، موضحا أهمية التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة حيث تقوم الدولة بخطة طموحة في تحويل جميع التعاملات الورقية إلى رقمية، لافتة غلى ماهية جرائم المعلومات ومدى جهود الدولة في مواجهتها، ثم أجاب على تساؤلات الشباب والتي دارات حول "المعوقات التي تواجه الدولة في التحول الرقمي وأبرز تحديات التحول الرقمي في مصر، والجهود والآليات التي تتخذها الدولة لمحاربة الشائعات وحماية الشباب من الحروب المعلوماتية، وكيفية تعزيز إيجابيات التحول الرقمي".

وأكد محافظ الغربية، على أن الدولة تتخذ إجراءات كثيرة لحماية نظم المعلومات، مطالباً الشباب بالتأني في مشاركة المعلومة والتأكد أولاً من صحتها ومن مصدرها، والحذر في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حيث أنها تؤدى إلى اختراق المعلومات.

كما أشار المحافظ إلى أن المبادرة ستنطلق بتدريب مجموعة من الشباب في دورة لتدريب المدربين ، للنزول في كافة المراكز والمدن والأحياء في المحافظة لرفع درجة الوعي لدى الشباب من خلال المعسكرات والمعايشات وزيارة المشروعات القومية.

كما أعربت الدكتورة صفاء مرعى رئيس المجلس القومي للمرأة، عن فخرها بالمستوى الثقافي والفكر المنظم لدى الشباب، مضيفةً أنها استمدت الطاقة الإيجابية من الشباب الواعي والمدرك لقضايا وطنه.

وأوضحت أماني النادرى وكيل وزارة التضامن، أنه يوجد 12 نادي اجتماعي في القرى والنجوع يمكن أن يتم توظيفهم لرفع درجة الوعي لدى الشباب بالمراكز من خلال التنسيق بين الأندية ومبادرة صحوة.وفي نهاية الحوار.

وعبر الدكتور سعد الزنط واللواء محمود الرشيدي عن مدى سعادتهما بالشباب الواعي المثقف وقدرته على التحاور في مختلف المواضيع، موجهين الشكر للدكتور طارق رحمي علي إطلاقه لهذه المبادرة آملين أن تحذو جميع المحافظات حذو محافظة الغربية.

وعقب اللقاء، استمع المحافظ إلى تجارب طلاب برنامج العباقرة مشيراً إلى أنهم نموذج رائع وقدوة حسنة لجميع الشباب، حيث أنهم استطاعوا تخطى كافة الصعاب، مقدماً الشكر والتقدير لهيئة التدريس ولمدرسة سنباط المشتركة.

وأعرب المحافظ عن فخره بثقتهم بأنفسهم وبحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في برنامج العباقرة، مؤكدا أن الغربية مليئة بالكثير من النماذج المشرفة والجديرة بالاهتمام والرعاية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى دكتور طارق رحمي درع المحافظة إلى كل من الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبق، واللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة.

حضر اللقاء وكلاء وزارة التربية والتعليم، والتضامن الإجتماعى و الثقافة ، ورئيس القناة السادسة، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي الأزهر والكنيسة.