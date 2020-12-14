أسوان تعاين أراضي أملاك الدولة لإنشاء مشروع إسكان اجتماعي عليها

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، اليوم الإثنين، عن توفير أراضٍ لإقامة مشروعات سكنية بعد أن تم معاينتها.

وبحسب بيان الوحدة المحلية، تم توفير مساحات أراضٍ لإقامة مشروعات إسكان عليها، حيث تمت المعاينة على الطبيعة، لاختيار أراضي أملاك الدولة لإقامة عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي عليها.

وتابع البيان، "تم اختيار قطع أراضٍ بمساحة 8000 متر مربع تقريبا في الظهير الخلفي لعمارات الإسكان الاجتماعي، خلف مجمع المدارس بالصداقة الجديدة، بجوار سويقات مطلع الصداقة من ناحية الجوزيرة.

وجرت المعاينة، بإشراف العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية بأسوان، بالاشتراك مع مديرية الإسكان بالمحافظة، وقسم الأملاك بالوحدة ورئيس حي الصداقة الجديدة.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفقد اليوم، مناطق وشوارع كلية التربية والسماد والسيل الجديد، بجانب مستشفيات الصدر والحميات، بالإضافة إلى مدارس محمد صالح حرب الفنية نظام خمس سنوات ومحمد حسين هلال نظام ثلاثة سنوات، فضلا عن مركز التكوين المهني، ومحطة الشيخ هارون.

ووجه المحافظ بدراسة إنشاء محال لبائعي الأسماك بنظام حق الانتفاع من أجل تفريغ سوق السيل من الإشغالات، وهو الذي يتوازى مع تسكين الباكيات والمحلات بالسويقات الجديدة بالسيل وطريق السماد بإجمالي 141 باكية، وطرحها بنظام الإيجار بمبلغ 400 جنيه شهريا، على أن يتم تنويع الأنشطة داخل هذه السويقات لتشمل بيع الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن وكافة السلع الغذائية والإستهلاكية للقضاء نهائياً على العشوائية والإشغالات من الباعة الجائلين.

وشدد على مسؤولي المحليات والمرافق بضرورة التواجد الميداني والنزول للشارع بشكل يومي لمواجهة الإشغالات من الباعة الجائلين مع إلزام أصحاب المحلات بخط التنظيم وعدم تجاوز الأرصفة.