فى لقائه بأعضاء "النواب والشيوخ".. محافظ أسوان: "لن أعمل بمفردي"

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لقاءًا موسعًا، اليوم، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف تبادل وجهات النظر والأراء والمقترحات فى مختلف القطاعات الخدمية من أجل تحقيق أفضل خدمة، وبما يعود بالنفع على المواطن الأسواني.

وأكد محافظ أسوان أنه لن يعمل بمفرده لتلبية المطالب الجماهيرية، حيث إن التحديات الحالية تتطلب التنسيق والتكاتف بين الجناحين التنفيذي والشعبي من خلال توزيع المهام وملفات هذه المطالب لرفعها لكبار المسئولين في الدولة والحكومة، خاصة التي ستكون لها الأولوية في الشارع الأسوانى، مثل مشروعات تشغيل الشباب لمواجهة مشكلة البطالة، بجانب مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية ومستوى جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

وأكد أن المحافظة تفتح ذراعيها لأى مستثمر جاد لديه القدرة على تنفيذ مشروعات تسهم فى توفير فرص العمل للشباب الأسوانى فى ظل تقديم التسهيلات الممكنة، للحد من التعقيدات الروتينية والموافقات المتعدّدة، علاوة على إنشاء مناطق صناعية جديدة والتوسّع في القائمة منها، مما يسهم فى دفع عجلة العمل وعدم الاعتماد على القطاع السياحى فقط.

وأشار "عطية" إلى أهمية عقد لقاء دوري شهري مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لاستمرار التعاون والتنسيق من أجل العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى فى جميع المدن والقرى والمناطق النائية، بعيداً عن الحزبية والعصبية والقبلية، مطالباً النواب بتكثيف التوعية المجتمعية أثناء لقاءاتهم مع المواطنين، لتغيير المعتقدات والثقافات الخاطئة التي تعوق تشغيل بعض المشروعات الحيوية والضرورية للمواطن، مثل مشروعات محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحى، والتى أصبحت استراتيجية ثابتة للدولة، خاصة في ظل ضوابط حاكمة لضمان خلو المياه الناتجة من هذه المحطات من أى ملوثات وصالحة للمصارف المائية.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بلقائهم بمحافظ أسوان، الذي سيكون بداية مبشرة لفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل، بما يتناسب مع احتياجات الشارع الأسوانى وطموحاته خلال الفترة القادمة، مرحبين بما تشهده المحافظة من مشروعات في جميع قطاعات العمل العام، خاصة في البنية التحتية والتطوير والتجميل، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية في إطار مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر الذى يعتبر نقلة نوعية لم تشهدها المحافظة منذ سنوات.