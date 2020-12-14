"الأرصاد": انخفاض الحرارة الأربعاء 9 درجات عن الأحد

قالت الدكتورة، إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لنشاط للأتربة والرياح، مستمرة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، وانخفاض للرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن غدا الثلاثاء، ستكون الرياح مستمرة وهناك انخفاض في الرؤية أيضا، استكمالا للأتربة التي كانت اليوم الإثنين

وتابعت شاكر: "انخفضت درجات الحرارة حتى وصلت إلى 22 درجة، بانخفاض 5 درجات عن الأحد، وغدا الثلاثاء ستنخفض 3 درجات، لتصل 20، أما يوم الأربعاء ستصل درجات الحرارة إلى 19 درجة، مع استمرار فرص الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة في القاهرة، هناك أهمية لاستمرار ارتداء الملابس الشتوية، وعدم تخفيف الملابس".

وألمحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء سيشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية بجانب الأمطار المتوسطة على الوجه البحري والقناة ومدن شمال الصعيد والقناة، أما يوم الخميس فسيشهد هدوء للرياح مع وجود فرص سقوط أمطار ويوم الجمعة سيكون هناك تحسن تام في الأحوال الجوية.

ولفتت "شاكر"، إلى أن الهيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانًا بالأمس تنبأت فيه بحدوث حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية تبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الأربعاء.