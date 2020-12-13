الأرصاد تحذر من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة المؤقت

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية تم رصد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الطقس غير المستقر بدأ بارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات، وفي القاهرة سجلت درجات الحرارة 27 درجة مؤية، بالإضافة إلى نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثير للأتربة على المناطق الصحراوية والطرق المكشوفة.

وأوضح أنه ومع ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة بمعدل أقل بواقع 4 درجات عن درجات حرارة اليوم، مع استمرار نشاط الرياح الجنوبي الغربي المثير للأتربة بشكل أكبر عما ظهر اليوم، كما يستمر النشاط يوم الثلاثاء مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، لكن "بلاش ننخدع في ارتفاع درجات الحرارة المؤقت".

وأكد أن نشاط الرياح المثير للأتربة سيستمر الإثنين والثلاثاء على شمال البلاد بصفه عامة، بما فيها القاهرة العاصمة، وفرص سقوط الأمطار موجودة في المنطقة الغربية وتزيد خلال الأيام المقبلة، ويوم الثلاثاء ستزيد غزارة الأمطار وتكون ذروتها على السواحل الشمالية بداية من السلوم ومطروح وحتى دمياط.

وأشار إلى أن الأمطار ستصل للقاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء ولكنها ستكون أقل غزارة عن السواحل الشمالية، وتكون ما بين خفيفة لمتوسطة.