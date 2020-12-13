ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار وهبوب رياح محملة بالأتربة حتى الجمعة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الطقس خلال الأسبوع الجاري والظواهر الجوية المصاحبة له، مشيرة إلى سقوط أمطار في بعض المناطق الشمالية وهبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الأسبوع الجاري تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة لأعلى من معدلاتها على كافة الأنحاء، مع هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة علي أماكن متفرفة من البلاد، خاصة السواحل الشمالية الغربية والشرقية ومناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد البلاد رياح مثيرة للرمال والأتربة تستمر حتى يوم الأربعاء على مناطق متفرقة يصاحبها تدهور الرؤية على الطرق، ثم انخفاض كبير في درجات الحرارة بداية من غد الاثنين حتى نهاية الأسبوع.

وأشار "فهيم" إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد بداية من اليوم الأحد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية للبلاد ما بين متوسطة الشدة والغزيرة، وبمرور الوقت يمتد تأثيرها إلى شمال الدلتا حتى بورسعيد والوجه البحري ثم باقي مدن ومحافظات الدلتا والقاهرة وشمال ووسط سيناء ثم الإسماعيلية والسويس والغردقة ورأس غارب.

وتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وكذا على الضبعة والبحيرة ودمياط ودمنهور وجمصة والدقهلية وبورسعيد، وأمطار متوسطة على وسط وجنوب الدلتا والقاهرة والإسماعيلية والسويس والغردقه ورأس غارب.

وفيما يتعلق بمحافظات محافظات الصعيد، فإنها ستشهد نشاطًا للرياح عليها وانخفاض في درجات الحرارة لكن لا توجد فيها فرص لسقوط الأمطار، مؤكدًا أن الطقس سيبدأ فى التحسن اعتبارًا من مساء يوم الجمعة المقبل.