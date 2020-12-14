الأرصاد: أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة أمس، إذ وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ27 درجة مئوية نهارا، موضحا أنّ درجات الحرارة تنخفض اليوم، وتصل إلى 22 درجة، بمعدل انخفاض 5 درجات مقارنة بأمس.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنّ المواطنين سيشعرون بهذا الانخفاض مع فترة الظهيرة، وسيكون هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، شمال الصعيد، مدن القناة، وسيناء، ونشاط الرياح يصاحبه رمال وأتربة مثيرة، تقل معه الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة السريعة والصحراوية.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة والصحراوية، مشيرة إلى أنّ نشاط للرياح المثير للأتربة سيستمر معنا اليوم وغدا، بينما تهدأ الرياح الأربعاء، وتعود لمعدلاتها وسرعتها الطبيعية.

وتابعت أنّ فرص سقوط الأمطار بدأت منذ أمس على السواحل الشمالية للبلاد وكانت أمطار خفيفة، واليوم تزيد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون أمطار من متوسطة إلي غزيرة الشدة وتمتد أيضا لبعض محافظات الوجه البحري والتي ستكون فيها الأمطار من خفيفة إلي متوسطة الشدة.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على القاهرة وتكون الأتربة، لكن غدا الثلاثاء ستستمر الأتربة، وتزيد غزارة الأمطار، وتكون من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، متوسطة على محافظات الوجه البحري، ومع نهاية اليوم نرى أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة، لكن فرص الأمطار الأكثر على القاهرة ستكون الأربعاء.

واستطردت أنّ درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى بداية من الغد، وستصل إلى 20 درجة، ثم 19 يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع.