وصول محطة أوكسجين كاملة مستشفى الصدر بإدفو

وصلت محطة أكسجين كاملة، اليوم الإثنين، إلى مستشفى صدر إدفو بأسوان، بعد طلب من إدارة المستشفى، برئاسة الدكتور أحمد محرم.

وبحسب بيان للمستشفى، جرى تشوين الجزء الأكبر بالمحطة داخل المستشفى، وجارِ وصول باقي المشتملات الخاصة بنظام التشغيل لتغذية المستشفى بالكامل، والاستغناء عن أنابيب الأكسجين.

وشاركت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو وإدارة مصنع السكر بإدفو ومصنع السبائك الحديدية في أعمال إنزال المحطة، حيث جرى إحضار أوناش الرفع وبمشاركة هندسة كهرباء إدفو غرب.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفقد اليوم، مناطق وشوارع كلية التربية والسماد والسيل الجديد، بجانب مستشفيات الصدر والحميات، بالإضافة إلى مدارس محمد صالح حرب الفنية نظام خمس سنوات ومحمد حسين هلال نظام ثلاثة سنوات، فضلا عن مركز التكوين المهني، ومحطة الشيخ هارون.

ووجه المحافظ بدراسة إنشاء محال لبائعي الأسماك بنظام حق الانتفاع من أجل تفريغ سوق السيل من الإشغالات، وهو الذي يتوازى مع تسكين الباكيات والمحلات بالسويقات الجديدة بالسيل وطريق السماد بإجمالي 141 باكية، وطرحها بنظام الإيجار بمبلغ 400 جنيه شهريا، على أن يتم تنويع الأنشطة داخل هذه السويقات لتشمل بيع الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن وكافة السلع الغذائية والإستهلاكية للقضاء نهائياً على العشوائية والإشغالات من الباعة الجائلين.

وشدد على مسؤولي المحليات والمرافق بضرورة التواجد الميداني والنزول للشارع بشكل يومي لمواجهة الإشغالات من الباعة الجائلين مع إلزام أصحاب المحلات بخط التنظيم وعدم تجاوز الأرصفة.

وخلال الجولة نفسها، فاجأ اللواء أشرف عطية، مسؤولى مدارس محمد صالح حرب ومحمد حسين هلال الفنية، علاوة على مستشفيات الصدر والحميات، وأيضا مركز التكوين المهني، بزيارة هذه المواقع الخدمية، حيث أبدى استياءه من مستوى النظافة العامة، مع عدم الاستغلال الأمثل لإضفاء الشكل الحضارى عليها.

كما رصد المحافظ وجود تراكمات لمياه الصرف الصحي، التي كانت مصدر شكوى للمواطنين القاطنين بمساكن مجاورة لهذه المواقع، فضلاً عن اكتشافه وقوف إحدى سيارات الملاكي المتهالكة، حيث وجه مسؤولي الصحة والتعليم والمرور، بضرورة المتابعة الميدانية والعمل على تلافي السلبيات التي رصدها المحافظ.