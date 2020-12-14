أمطار على القاهرة ووجه بحري.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من غد الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر حتى الخميس 17 ديسمبر الجاري.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ودافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد الثلاثاء.

ويسود الأربعاء طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ودافئ نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد الأربعاء.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود الخميس طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ودافئ نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد الخميس.

وعن توقعات سقوط الأمطار أوضحت الهيئة أنه متوقع وجود فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وخفيفة إلى متوسطة على الوجة البحري، ومتوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء الثلاثاء، والأربعاء تكون الأمطار متوسطة على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومتوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أما الخميس فمتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11 .

درجات الحرارة يوم الأربعاء 16 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الخميس 16 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.