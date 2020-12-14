استرداد قطعة أرض أملاك دولة بالبساتين وغلق معرضين مخالفين

قال اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين بـ القاهرة، إن أجهزة الحى تمكنت من استرداد قطعة أرض بشارع 250 فى عزبة فهمي حيث تم الاستيلاء عليها من قبل أحد المواطنين بمساحة حوالي 400 متر أملاك دولة، وتم وضع لافتة بملكية الأرض لصالح الدولة.

وأكد "جودة"، أنه تم رفع مخلفات أتربة من الطريق البطئ باللاسلكي، حتى يتم تبليط واستكمال أعمال التطوير أعلى نفق النصر، وذلك فى ضوء توجيهات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بتنفيذ أعمال التطوير بشكل سريع لتطوير حى البساتين.

وأشار إلى متابعة مخالفات معارض السيارات للحد من إشغال معارض السيارات للطرق والأرصفة ومنع أى مخالفات أو تجاوزات من شأنها التأثير السلبى على حركة السير وعلى حرية المواطن، والتصدى لهذه المخالفات بكل حزم، مشيرا إلى أنه تم المرور على معارض السيارات بشارع اللاسلكي لرفع الإشغالات من الرصيف، وتم غلق وتشميع معرضين مخالفين، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة.

وأوضح رئيس حي البساتين، أنه تم التنبيه على 6 معارض بشارعي النصر واللاسلكى بالالتزام بالمساحة الحرة المسموح بها وهى 3 أمتار أمام المحل.

ومن جانبها أوضحت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جار مناقشة الخطة الاستثمارية للاستفادة القصوى من الخطة الاستثمارية بالحى والقيام بأعمال الرصف وتطوير بعض الشوارع والميادين ورفع كفاءتها بما ينعكس على المواطنين فى شكل خدمة أفضل، مؤكدة أنه تم البدء بحى البساتين، وتم التوجيه بتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير شارعى النصر واللاسلكى، وعمل توسيعات بالطريق وتطوير الميادين وتحديدا رفع كفاءة ميادين فلسطين والجزائر واللاسلكى، ورفع كفاءة شارع 250 من مدرسة العروبة، وتم مناقشة تطوير المنطقة المحيطة حول المركز الأوليمبى والشوارع المحيطة به، بالإضافة إلى التأكيد على رفع كفاءة الشوارع وترميم المطبات الصناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة البردورات، فضلا عن رفع كفاءة نفق النصر، ونفق كارفور، والاهتمام بأعمال التجميل والتشجير والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية فى المساهمة فى أعمال تطوير وتجميل الميادين.