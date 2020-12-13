محافظ القاهرة يطالب المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

بعد تلقي أحياء محافظة القاهرة نحو 142 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين ممن تنطبق عليهم اشتراطات قانون التصالح في مخالفات البناء بسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء قبل 31 ديسمبر الجاري، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، واستغلال مد مهلة السداد التي أقرها مجلس الوزراء تسهيلا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.

وأكد على الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميا خلال الفترتين الصباحية والمسائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدما في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية لمنع التزاحم والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم، مؤكدا على أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء المحافظة للوقوف على سير العمل في ملف التصالح، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام.

مطالبة النقل العام بالالتزام بالكمامة

كما خاطب محافظ القاهرة هيئة النقل العام والسرفيس بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفي مقدمتها التأكيد على ارتداء الكمامة لكل من السائقين والركاب وعدم السماح بالتواجد داخل المواصلات دون كمامة وتحرير محاضر للمخالفين.

من ناحية أخرى، وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بتكثيف حملات النظافة والاشغالات وبذل كل الجهود واستمرار التواجد الميداني للتأكد من حالة الانضباط بجميع الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري حتى يتمتع الموطن بتوفير بيئة آمنة بعيدة عن الملوثات والفيروسات في ظل انتشار الأوبئة.

وفي إطار مجهودات حي حلوان بقيادة الدكتور أحمد القزاز، رئيس الحي، تم تنفيذ عدة حملات نظافة بنطاق الحي استهدفت الحملات شارع طريق الكورنيش بحلوان وميدان المحطة وعدة شوارع جانبية، فضلا عن تسيير لجان المتابعة وحملات بنطاق الحي في ضوء قراررئيس مجلس الوزراء بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وذلك من أول ديسمبر 2020 للتأكد من التزام الورش والتنبيه على المحلات التجارية المدرجة ضمن المواعيد المحددة.