رئيس "قناة السويس": الهيئة مستعدة جيدا لموجة كورونا الثانية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التجارة العالمية تأثرت بشكل ملحوظ خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وجاء هذا التأثير بنسبة ببن 11 إلى 16.5% من المعدل الطبيعي لها، بينما التجارة في مصر أرتفعت بنسبة 8% بشهادة منظمات عالمية متخصصة في التجارة العالمية.

وأضاف "ربيع"، خلال حواره في برنامج "أحداث اليوم"، على شاشة "Extra news"، أن قناة السويس لم تتوقف يومًا واحدًا عن العمل حتي في أصعب ظروف الطقس، واستمر العمل داخل القناة، كما أن قناة السويس مستعدة دائما لأي جائحة أو أزمة تمر، مؤكدًا أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، تحسبا لانتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن هناك جناح كامل داخل المستشفى، تحسبا لاي إصابات بفيروس كورونا المستجد لكي يتم علاجها، موضحًا في الوقت ذاته، أن القناة انتقلت انتقال كامل للتحول الرقمي، وتم تقديم خدمات إلكترونية للتوكيلات والشركات، وهذا أعطى الكثير من الراحة للسفن التي تريد عبور قناة السويس بكل سهولة وأمان.

وأكد ربيع، أن الوفود رفيعة المستوى التي تقوم بزيارة قناة السويس، نقوم معها بنقل صورة جيدة لعمل القناة، ومدى جاهزية القناة، وكيفية تعامل القناة وما هي مجالات التعاون التي نستطيع خوضها معهم، مضيفًا: "أحدث 12 سفينة في العالم والذي يبلغ طولهم لـ400 متر وعرضها 61.5 متر والغاطس 17 متر وتحمل 240 ألف حاوية مروا عبر قناة السويس وهذا يعتبر إنجاز ضخم للقناة".