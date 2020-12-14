ابنة أحمد راتب: والدي التحق بمعهد الفنون دون علم أهله

قالت لمياء، ابنة الفنان أحمد راتب، إن والدها التحق بمعهد الفنون المسرحية دون علم أهله، لحبه وولعه بالفن والتمثيل، واستمر في كلية الهندسة وتخرج منها إرضاء لأهله، ومن ثم استمر في معهد الفنون المسرحية، ومر بفترات صعبة للغاية في بدايته في التمثيل، حيث ظل أكثر من عامين لا يعرفه أحد، ولم يستطع أن يقدم أي شئ ملحوظ.

وأضافت "لمياء"، خلال استضافتها في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن والدها تحدث في تلك الفترة الصعبة مع زوجته، وأكد لها أنه سيستمر عاما آخر يحاول أن ينجح في التمثيل وإن فشل سيبحث عن دخول الفن بالطريقة الأكاديمية كموجه أو شيء من هذا القبيل في أي دولة عربية، ولكن نجح بعد ذلك في الوصول في عدد من الأدوار الصغيرة ومن ثم بدأ مشوار النجاح معه.

وتابعت: "بابا كان حنين جدًا معايا، ودايما كنت بحاول استشيره في أي وظيفة أو شغل أو أي حاجة، وماما كانت تملك زمام الأمور فيما يتعلق بالمنزل، ومشوفتش في حنيته حقيقي، وكان يعشق التمثيل بشكل كبير".

وولد أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949. بدأ التمثيل عندما كان لا يزال طالبًا في المدرسة، وبعد التحاقه بكلية الهندسة، انضم لفرقة التمثيل في الكلية، لكنه لم يكمل الدراسة بها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتي حصل منها على درجة البكالوريوس.

وعمل أحمد راتب في عشرات الأفلام في الأدوار المساعدة منذ السبعينيات وحتى الآن، منها: (واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، عمارة يعقوبيان)، ورحل عن عالمنا في 14 ديسمبر 2016.