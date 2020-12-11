في 6 نقاط.. تفاصيل أول مدرسة تطبيقية متخصصة في تكنولوجيا الحرف

افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مؤخرًا مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعتبر أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات تكنولوجيا الحرف.

"الوطن" تستعرض أبرز المعلومات عن المدرسة الجديدة "أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية"، في التقرير التالي:

- أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ومتخصصة بمجالات تكنولوجيا الحرف، بالإضافة إلى المهارات التقنية في الصناعات الثقافية بجميع مجالات الفنون.

- تستخدم كلا من الجانب الفني والثقافي في تعليم الطلاب من خلال عرض فيديوهات تفاعلية، بالإضافة إلى مسرحيات مقطوعات موسيقية.

- تعتمد المدرسة في شرح المواد الدراسية للطلاب على تطبيق سبل حديثة ومتنوعة.

- تُطبق المدرسة نظام التعليم التفاعلي مع الطلاب، بحيث تقوم بتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات المختلفة، بالإضافة إلى تنمية حث الطالب الإبداعي والفني.

- تُطبق المدرسة الجانب العملي عن طريق تدريب الطلاب داخل ورش ومسارح أكاديمية الفنون.

- تؤهل الطالب بشكل كامل من أجل العمل بمختلف المجالات الفنية.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية التعاون بين كلا من وزارتي التربية والتعليم والثقافة، من أجل توفير نظام تعليمي يُساعد الطلاب في اكتساب كل ما يلزمهم سواء تقنيات ومهارات أو قيم ومعارف متعددة، والتي تؤثر بشكل إيجابي في تشكيل كلا من وعي وسلوك أفراد المجتمع.

وأضاف "شوقي" في تصريحات له، أن وزارة التربية والتعليم تبذل الكثير من الجهود من أجل إدراج العديد من المدارس التي تساعد على ثقل قدرات الطلاب بالعديد من المجالات الفنية والثقافية، مع اكتشاف الموهوبين ودعمهم.

وكانت طبقت وزارة التربية والتعليم العديد من الإجراءات الاحترازية على مستوى جميع مدارس محافظات الجمهورية، منذ بداية العام الدراسي الحالي، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المنظومة التعليمية من انتشار فيروس كورونا المستجد.