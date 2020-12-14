نتائج الانتخابات: خسائر بالجملة في صفوف نواب "الأغلبية والمعارضة"

كشفت النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، خسارة 200 نائب من البرلمان الحالي، أغلبهم كانوا منتمين لائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية، وبعضهم كان منتميا لأحزاب الأقلية والمعارضة، هذا بخلاف 209 نواب قرروا عدم خوض الانتخابات من الأساس، ليصل عدد النواب الذين يستعدون لمغاردة المجلس في يناير المٌقبل لـ409 نواب.

ووصل عدد النواب الخاسرين في المرحلة الأولي لـ101 نائب بينما وصل عدد النواب الذين خسروا بانتخابات المرحلة الثانية لـ99 نائبا، وضمت قائمة المحافظات الأكثر خسارة في عدد النواب كلا من "الجيزة" و"البحيرة" و"كفر الشيخ" و"المنيا" و"سوهاج".

وينص قانون مجلس النواب على أن يُشكل مجلس النواب من 568 عضواً يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%.

وضمت قائمة أبرز "نواب الأغلبية" الذي خسروا في انتخابات مجلس النواب الحالية كلا :-

أبرز النواب المؤيدين الذين خسروا انتخابات مجلس النواب:-

النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب

النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب

النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات السابق بمجلس النواب

اللواء ممدوح مقلد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

النائب أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية السابق بمجلس النواب

النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب.

بينما ضمت قائمة أبرز النواب المنتمين لأحزاب الأقلية والمعارضة كلا من:-

النائب هيثم الحريري

النائب طلعت خليل

النائب عبدالحميد كمال

النائب محمد العتماني

النائب أكمل قرطام

النائب أحمد طنطاوي