قبيلة المزينة بجنوب سيناء تحصد 3 مقاعد بانتخابات النواب للمرة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حيث أسفرت عن فوز حميد سليمان ابو بريك، مرشح "مستقبل وطن"، في جولة الإعادة بالدائرة الثانية بخليج السويس بمحافظة جنوب سيناء.

وبذلك يكون مرشحو حزب "مستقبل وطن" الثلاثة، قد حصدوا ثلاث مقاعد 2 فردي وآخر بالقائمة الوطنية من أجل مصر.

ومحافظة جنوب سيناء مقمسة إلى دائريتن، كل دائرة نصيبها مقعدين، الأول فردي والثاني قائمة، والدائرة الأولى بخليج العقبة تضم مدن شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين، وفاز بالمقعدين من الجولة الأولى سليمان عطيوي، مرشح "مستقبل وطن" على المقعد الفردي، وفضية سالم عبيد الله، مرشحة الحزب على القائمة الوطنية.

الدائرة الثانية بخليج السويس، وتضم مدن طور سيناء العاصمة، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر، وفاز في الجولة الأولي السيد عوض، مرشح القائمة الوطنية، وحميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب "مستقبل وطن" على المقعد الفردي، الذي فاز في جولة الإعادة.

أما قبيلة المزينة، فقد فازت بنصيب الأسد في هذه الانتخابات، حيث حصلت على 3 مقاعد في برلمان 2020 وهي سابقة لم تحصل من قبل منذ إنشاء الحياة البرلمانية في جنوب سيناء.

واللافت للنظر هذه المرة هو المغامرة التي قام بها حزب "مستقبل وطن" حيث قرر اختيار ثلاث مرشحين من قبيلة واحدة، لأول مرة، لخوض الانتخابات، وهي سابقة لم تتكرر في جنوب سيناء، وغابت عن المنافسة هذه المرة قبائل الصوالحة والقرارشة والحماضة والجبالية وبني واصل.

وأسفرت نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية عن؛ حصول حميد سليمان أبو بريك علي 6065 صوتا، وغريب حسان على 5139 صوتا، وبلغت نسبة التصويت في الدائرة الثانية، المعروفة باسم دائرة خليج السويس نحو 19.26٪ بإجمالي أصوات بلغ 11621، حيث كانت الأصوات الصحيحة 11204، والباطلة 499، بينما كان إجمالي عدد الحضور 11703.

وجاءت مدينة الطور في المركز الأول كعادتها، بإجمالي أصوات 4982، وحصل غريب في لجان الطور على أعلى الأصوات، بإجمالي 3158 صوتا، بينما حصل حميد على 1663.

واحتلت رأس سدر المرتبة الثانية، بعدد أصوات بلغ نحو 4522 صوتا، وهي السبب الأول في ارتفاع فارق إجمالي الأصوات بالدائرة بين المرشحين إلى 923 صوتا لصالح حميد حسين، مدينة أبورديس جاءت في المركز الثالث بعدد أصوات 1207، حيث حصل حميد على 755 صوتا، وغريب على 452.

جاءت مدينة أبوزنيمة في المركز الرابع بعدد أصوات 866 حيث حصل على حميد علي 428 صوتا، وغريب حسان على 483 صوتا.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء على مقعد واحد بالدائرة الثانية التي تضم مدن "رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" ويتنافس عليه حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن وغريب حسان مرشح مستقل.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا وتضم 9 مقرات انتخابية، و19 لجنة فرعية، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.