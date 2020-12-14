طبيب أعصاب: 250 ألف مصري يصابون بالسكتة الدماغية سنويا

قال الدكتور هاني عارف، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن هناك ضرورة لعدم التدخل بأي أدوية لمريض السكتة الدماغية قبل وصول المريض للمستشفى، حيث جزء أساسي من وفاة المريض تحدث بسبب محاولة مساعدة من حوله أو حتى طبيب خارج المستشفى، موضحًا أن كل دقيقة تمر على مريض السكتة الدماغية يموت فيها 2 مليون خلية عصبية.

وأضاف "عارف"، خلال حواره في برنامج "صحتك بالدنيا"، على شاشة "cbc"، أن أي مضيعة في الوقت أو التأخر في نقل مريض السكته الدماغية للمستشفى قد تؤدي إلى حدوث تلف إضافي في المخ، مؤكدًا أن معظم المستشفيات الجامعية أصبح بها وحدات لعلاج السكتة الدماغية، وبعد وصول المريض للمستشفى يتم فحصه وإعطائه حقنة إذابة الجلطة، ولا بد أن يحدث خلال ساعة، وفي بعض المراكز هذا الأمر يحدث خلال 20 دقيقة.

وأشار أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى أن علاج مريض السكتة الدماغية قد يحدث من خلال إعداد قسطرة مخية خلال ساعة ونصف من دخول المريض المستشفى، موضحًا أن السكتة الدماغية تحدث نتيجة تلف جزء من المخ بسبب انقطاع الدورة الدموية عن هذا الجزء، وقد تحدث نتيجة النزيف بنسبة 25% من الحالات أو نتيجة انسداد في أحد الشرايين المغذية لهذا الجزء.

وأوضح أن ثلث الحالات التي تصاب بالسكتة الدماغية تموت، وهناك 250 ألف مصري يصاب في العام بالسكتة كل عام، وثلثهم يتوفون، والثلث الآخر قد يصاب بالإعاقة، وهذا يعتبر مشكلة قومية للدولة المصرية، وهناك 3 أعراض رئيسية إذا حدثت، فهذ دليل على الاشتباه بإمكانية حدوث سكتة دماغية مثل اللعثمة في الكلام، أو اعوجاج في الفم، أو حدوث تقل في اليد والقدم، والوقت عامل رئيسي مهم جدًا في العلاج خلال الساعات الأولى.

وتابع: "بدل ما يحدث إعاقة دائمة أو وفاة ممكن يحدث شفاء تام، لو لحقنا المريض خلال الساعات الأولى".