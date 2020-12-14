ضياء داود وشرقاوي ومنصور.. نواب معارضون اقتنصوا مقاعد النواب في 2020

كشفت نتائج انتخابات مجلس النواب النهائية، نجاح عدد غير قليل من نواب المعارضة وأحزاب الأقلية بالبرلمان الحالي، في الاحتفاظ بمقاعدهم النيابية للانضمام للمجلس الجديد، المقرر أن يبدأ دور انعقاده الأول في يناير المٌقبل، سواء من خلال فوزهم علي المقاعد الفردية أو حتي الانضمام للقائمة الوطنية من أجل مصر التي فازت في الانتخابات.

واستطاع نواب تكتل 25-30 حصد عدد من المقاعد بانتخابات الفردي، كان أبرزهم النائب ضياء الدين داود في دمياط، والنائب أحمد الشرقاوي في المنصورة، فيما احتفظ 5 نواب منتمين لحزب النور بمقاعدهم على رأسهم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب السلفي.

وشملت قائمة أبرز النواب المعارضين الفائزين بانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية كلا من:-

النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث باسم تكتل 25-30، والنائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30، والنائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والنائب أحمد الشريف، عضو حزب النور، والنائب أحمد العرجاوي، عضو حزب النور، والنائب خالد أبو خطيب، عضو حزب النور، والنائب عبد الحكيم مسعود، عضو حزب النور.

فيما فاز النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر.

ووصل إجمالي عدد النواب الذين استطاعوا الاحتفاظ بمقاعدهم النيابية لـ 176 نائبا من ضمنهم 98 نائبا فازوا بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وفي المقابل خسر 200 نائب المعركة الانتخابية على المقاعد الفردية، ليستعدوا لمغادرة المجلس في شهر يناير المقبل.

وأعلنت اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بانتخابات المرحلة الثانية والأخيرة، والتي حصد خلالها حزب مستقبل وطن مقاعد الأغلبية بحصوله على 315 مقعدا، ليلحق به المستقلون بـ93 مقعدا، الذين نافسوا المرشحين الحزبين بشكل شرس على كل المقاعد بالدوائر الانتخابية، فيما خسر 200 نائب حالي الانتخابات، في مقابل احتفاظ 176 نائبا بمقاعدهم النيابية، وتم تأجيل حسم مقعد دائرة دير مواس بالمنيا لأجل غير مسمي.