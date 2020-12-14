"متاحف الحضارة" عن موعد نقل المومياوات من التحرير: قريبا ولم يحدد بعد

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة متاحف الحضارة المصرية، إن تجهيزات نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، تعمل على قدم وساق، وسيكون يومًا مختلفًا في تاريخ مصر لنقل الملوك والملكات، موضحًا أنه لم يتم تحديد الموعد حتى الآن، لكن سيكون قريبًا، إن لم يحدث هناك تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن منطقة المتحف الفني للحضارة حدث بها تغييرمذهل لمشاركة العديد من الوزارات وعلي رأسها وزارة السياحة والأثار ووزارة الإسكان وإستعادة محافظة القاهرة لهذا المكان.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة متاحف الحضارة المصرية، إلى أن خط السير سيكون من متحف المصري بالتحرير الي المتحف القومي للحضارة المصرية وهذا تقررة الشركة المنظمة بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة بسبب الأبعاد الخاصة بالظهور والابعاد الخاصة بالأمن وغيرها من الأمور وفضل أن المقترحات ستكون بعد ذالك ومفاجئة.

داخل متحف الحضارة وعلى بعد أمتار من قاعات العرض الرئيسية، توجد غرفة معمل ذو تصميم مختلف، بها ثلاجات عرض أنابيب غاز وأجهزة قياس عرض وأسرة إسعاف لم تعد لنقل مرضى أو حتى أحياء، ولكن جرى إعدادها لنقل ملوك عظام رحلوا عن عالمنا منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام، وأصبحوا 22 مومياء من أعظم ملوك الفراعنة، منهم 18 ملكا و4 ملكات يجري العمل على قدم وساق لنقلهم في موكب مهيب من متحف التحرير إلى متحف الحضارة المصرية.

الاستعدادات بدأت منذ فترة كما قال مصطفى إسماعيل، مدير مخزن المومياوات، ورئيس معمل صيانة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية حيث تحتاج كل مومياء لمعاملة خاصة ومعالجة أولية وحفظها في غازات خاملة وبدرجة حرارة -8.