مصادر: "اللقاح الصيني" من أوائل اللقاحات المكتشفة والمُجربة بالعالم

وصفت مصادر مطلعة لقاح «سينوفارم» الصيني، الذي استوردت مصر أولى شحناته لتلقيح الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة ضد فيروس كورونا المستجد بأنه «من أوائل اللقاحات التي بدأ اكتشافها وتجربتها في العالم».

بداية إنتاج اللقاح

وأضافت المصادر، أن الصين أعلنت التسلسل الجيني لفيروس كورونا في يناير 2019، لتعمد الشركة المنتجة للقاح، التابعة للمجموعة الوطنية الصينية للأدية، إلى تطوير لقاح مضاد له، موضحة أن أول دراسة بشأن قدرة اللقاح المناعية بدأت في 16 فبراير الماضي، عبر حقنه لسبعة أنواع من حيوانات الاختبار، بما في ذلك الفئران البيضاء، والخنازير، وقرود، وأرانب، ثم جرى اختباره على مجموعة صغيرة من البشر، ليبدأ بعدها إجراء التجارب السريرية.

ثبت أمانه أواخر يونيو

وأوضحت المصادر، أنه في يوم 27 إبريل الماضي، بدأت الشركة المنتجة للقاح تنفيذ اختبارات المرحلتين الأولى والثانية السريرية على 600 شخص بالغ من الأصحاء، وأفادت النتائج المنشورة في 28 يونيو الماضي بعدم وجود آثار جانبية سلبية له.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة المنتجة للقاح بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في 23 يونيو الماضي، والتي ضمت أيضاً 3 مراحل، الأول منها على 100 ألف متطوع في الصين، ثم على 60 ألف متطوع في 10 دول، بينهم مصر والإمارات والبحرين والأردن والمغرب والبرازيل وبيرو.

وتابعت: «وقد أجريت التجارب النهائية بالتعاون مع شركة G42الإماراتية للرعاية الصحية، ويرجع اختيار الإمارات مركزاً لتلك المرحلة كونها تضم ما يقرب من 200 جنسية مختلفة ما يجعلها مجتمعاً مثالياً لاختبار ردود الفعل المختلفة على اللقاح».

نتائج «اللقاح»

واستطرد: «وخلصت نتائج المرحلة الثالثة إلى إثبات فاعلية اللقاح بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة من الإصابة بكورونا، ولكن لم تنشر النتائج التفصيلية للتجارب بشكل مفصل حتى الآن».

«بن راشد» يتلقى «اللقاح الصيني»

وأوضحت المصادر أن هناك قرابة 100 ألف شخص تلقوا اللقاح في الإمارات على رأسهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما تم تلقيح مليون صيني به.