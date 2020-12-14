كتائب الإخوان تبدأ حملات إلكترونية لتشكيك المصريين في لقاح كورونا

حشد تنظيم الإخوان الإرهابي، كتائبه الإلكترونية خلال الأيام الماضية، لتشكيك المصريين في لقاح كورونا، بعد وصول أولى الدفعات لمصر، في محاولة يائسة منهم لإثارة الشائعات والبلبلة في الشارع المصري، بعد فشلهم في السنوات الماضية في تحريك الشارع للسير علي خطاهم.

ويلجأ التنظيم الإرهابي إلى الحديث حول جدوى لقاح "سينوفارم" الصيني للوقاية من فيروس كورونا، بعدما استقبلت مصر منه أولى الدفعات الخميس الماضي، وسيتم استقبال دفعات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، إذ ركزت الكتائب الإلكترونية حملتها للحديث حول جدية تأثير اللقاح.

بدوره، قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، لـ"الوطن"، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية تسير على خطئ ثابتة منذ يونيو 2014، حين تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الدولة المصرية، وهي منهجية التشكيك، فليس هناك أمور عشوائية تحدث في هذا الملف، فيتم صرف الملايين علي تلك الكتائب، إضافة للحشد الإعلامي عبر الإعلام الإخواني المعادي في تركيا وقطر ولندن.

وتحدث فاروق، عن نظرية "خرطوم الأباطيل"، التي يقوم بها الإخوان في التعامل مع الدولة المصرية، حيث يتم استخدام تلك النظرية في الحروب الباردة لنشر الشائعات بشكل مكثف للتشكيك وإفقاد الثقة بين المواطن والدولة، كي لا يستطيع المواطن التفرقة بين الحق والباطل، كما هو الحالي في مشروعات البنية التحتية والعاصمة الإدارية والمشروعات القومية.

فاروق: نظرية "خرطوم الأباطيل" تستخدمها الإخوان في حربها الباردة ضد الدولة المصرية

وبالنسبة لكورونا، أكد فاروق، أنّ الإخوان تعمل على تفكيك الظهير الشعبي للدولة المصرية، بعدما نجحت الدولة في المرور بالمرحلة الأولى لكورونا بشكل لائق، أشادت به دولة العالم، لذلك تعمل اليوم على زيادة مساحة الفجوة بين مؤسسات الدولة والمواطن، بهدم كل الإنجازات الطبية، والخروج بشائعات حول موتي كورونا، وأنّ الأرقام التي تخرج من وزارة الصحة المصرية غير حقيقة، وهناك خلافات بين منظمة الصحة العالمية ومصر، لفقد الثقة في الدولة وبالتالي لا يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتشكيك في لقاح كورونا حتى لا يستجيب المواطنين للتطعيم.

وحذّر الباحث الإسلامي من مؤسسات استطلاع الرأي والأبحاث الموجودة في أوروبا وأمريكا، مشيرا إلى أنّ التنظيم سيسعى للخروج باستطلاعات وهمية من مؤسسات منتمية له، للتشكيك في مقدرات الدولة المصرية وتعاملها مع كورونا، والتأكيد على وجود أعداد هائلة من المصابين، وأنّ الدولة تخفي تلك الأعداد، كذلك الحديث بشكل غير علمي عن اللقاح، ويتم تناقله عبر وسائل الإعلام الإخوان، بأنّها استطلاعات رأي أمريكية وأوروبية، بهدف زرع الفتنة بين الشعب وقياداته.

ربيع: الإخوان تسعى للتشكيك في اللقاح لزيادة الأعداء

فيما أكد إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق والباحث الإسلامي، لـ"الوطن"، أنّ هناك مجموعة من الأهداف الفكرية والنفسية التي تسعى الإخوان لتحقيقها الفترة المقبلة في ظل كورونا، أهمها التشكيك في اللقاح والحديث حول أنّ المصريين فئران تجارب للقاح الصيني، وكل ذلك يهدف لوضع المصريين في متاهة فكرية، ويتم استخدام السوشيال ميديا والإعلام المعادي لتحقيق ذلك، وسيتم التشكيك في كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع كورونا حتي لا يستجيب المواطنين للتطعيم فيما بعد.

ودعا ربيع، المواطنين للنظر إلى خطاب الإعلام الإخواني للتعامل قطر وتركيا، فتجد أنّ هناك إشادة بالتعامل القطري والتركي مع الأزمة رغم وجود آلاف الاصابات اليومية داخل تركيا، وعدم جدوى الإجراءات الإحترازية، مؤكدا أنّهم يعملون على تحقيق حالة الشك والخوف والقلق للمواطنين، ليكونوا سلبيين مع الدولة فيما يخص كورونا، ولا يستجيبوا للتطعيم الذي ستوفره الدولة فيما بعد، وبالتالي ينتشر الوباء بشكل موسع ويؤدي لتحقيق هدف الجماعة بتدمير الدولة المصرية وشعبها.

الإفتاء: التطعيم بلقاح كورونا واجب شرعي والالتزام بتعليمات الدولة فرض

من جانبه، قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ الاستجابة لأخذ اللقاح ممن تنطبق عليهم الشروط واجب، لافتًا إلى أنّ من لا ينطبق عليهم الشروط عليهم الانتظار والتمسك بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عمران، لـ"الوطن"، أنّ وزارة الصحة ذكرت تعليمات ستتبعها حيال التطعيم ليحقق أعلى نتيجة، ويتم تنظيم الإجراءات بطريقة جيدة، مؤكدًا ضرورة تعاون الجميع مع الدولة ووزارة الصحة لأنه فرض، حتى تمر أزمة فيروس كورونا بسلام.