مصادر: «اللقاح الصيني» يحتاج شهرًا حتى يعطى الجسم «مقاومة لكورونا»

قالت مصادر طبية مطلعة، إن لقاح «سينوفارم» الصيني الذي استوردت مصر كميات منه مؤخراً يستغرق فترة نحو 4 أسابيع من الحقن لتكوين أجسام مضادة تقاوم العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك للأشخاص الأقل من 60 عاماً، بما يوازي شهرا كاملا تقريباً، بينما الأكبر من 60 عاماً يحتاج 7 أسابيع.

كفاءة اللقاح

وأضافت المصادر، في تصريح لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يحصل الشخص على اللقاح عبر جرعتين بفاصل 21 يوماً، الأولى منها توفر حماية بنسبة 97% فقط، والثانية ترفع نسبة الحماية إلى 100%.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاح يعمل بتقنية «الفيروس غير النشط»، وأنه يحتوي على الفيروس الذي تم إنشاؤه في المعمل ثم تم قتله، وبالتالي؛ فهو لم يصبح معدياً.

الموافقة النهائية للقاح بالإمارات

وأوضحت أن كلاً من مصر والبحرين والكويت وتركيا والفلبين أعطوا اللقاح الصيني «موافقة طوارئ»، فيما منحته الإمارات الموافقة النهائية كونها تعطيه لمواطنيها منذ قرابة 6 أسابيع، تلقى خلالها نحو 100 ألف شخص اللقاح كجزء من برنامج التطعيم الوطني الطوعي، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعليه سيتاح للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بعد اختباره على 31 ألف متطوع من 125 جنسية بحسب وزارة الصحة.

الأعراض الجانبية

وتابعت: «تم إعطاء اللقاح لمليون صيني، بما في ذلك العديد من المديرين التنفيذيين لشركة «سينوفارم»، والشركات التابعة لها، دون تسجيل أي مضاعفات خطيرة، إذ اقتصرت الأعراض الجانبية على الشعور بالألم في منطقة الحقن، وإعياء وصداع بسيط وارتفاع في درجة الحرارة، وجميعها كانت خفيفة بحيث لا تتطلب علاجاً طبياً».

وواصلت: «ثبت أن اللقاح حفز بشكل فعال إنتاج الأجسام المضادة، وكون استجابات قوية ضد الفيروس، حيث سافر 56 ألف شخص تلقوا اللقاح إلى الخارج، ولم يصابوا بكورونا».

3 لقاحات صينية

يذكر أن لقاح «سينوفارم»، واحد من ثلاثة لقاحات صينية في المرحلة الأخيرة من التجارب، أحدها أظهر استجابة مناعية متوسطة، والثاني لا يزال في مرحلة التجارب.