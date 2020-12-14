"البحوث الفلكية": الحديث عن دخول مصر حزام الزلازل ادعاءات كاذبة

أكد الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، أن مصر لم تدخل في حزام الزلازل، نافيا ادعاءات البعض، وما يطلقونه من شائعات على منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من دخول البلاد حزام الزلازل.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحزام الخاص بالزلازل، يوجد ببعض الدول الواقعة شرق قارة آسيا، وأن مصر بعيدة تماما عنها، ولا صحة لما يتردد.

وأضاف، أن مصر بها عدد من المناطق النشطة بالهزات الأرضية البسيطة جدا، التي تتراوح قوة الهزات الأرضية بها، بين درجة إلى درجتين على مقياس ريختر، مؤكدا أن حدوثها لن ينتج عنه أي أضرار أو خسائر مادية أو بشرية.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المناطق النشطة بالهزات الأرضية معلومة، ويتم رصدها دوريا، ومن أبرزها المناطق الشرقية بالقرب من البحر الأحمر، وكذلك المناطق الشمالية بالبحر الأحمر، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تنبؤات بالزلازل، لكن يتم توقعها وفقا للتاريخ والنشاط الزلزالي للمنطقة.

وأشار القاضي، إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يمتلك 77 محطة رصد ومتابعة للزلازل، منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أنها يتم تجهيزها وتحديثها دوريا بأحدث الإمكانات العالمية، منوها بأن هناك تنسيق لحظي مع جميع محطات الرصد بالدول القريبة لمصر، والموجودة في المنطقة، لمتابعة جميع الإحداثيات والتتبعات الهزات الأرضية.

وأكد القاضي، أن جميع الهزات الأرضية التي تم رصدها في مصر مؤخرا، لا تزيد قوتها عن 3.5 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي خسائر مادية البشرية بشأنها، منوها بأن بعضها شعر به بعض المواطنين.