اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية بطريق السويس - القاهرة

اشتعلت سيارة نقل محملة بالمواد البترولية بطريق السويس - القاهرة ما أدى لإصابة شخص تم نقله إلى مستشفى السويس العام.

وكان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا يفيد باشتعال سيارة نقل بطريق 109 اتجاه القاهرة، وتسبب الحادث فى إصابة المدعو ح. رمضان 19 عاما من محافظة قنا بجرح قطعى بالقدم اليمنى طوله 5 سم.

ودفع مرفق الإسعاف بخمس سيارات وانتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.