إصابة 3 أشخاص بحروق واختناقات في حريق منزل بالشرقية

نشب حريق منذ قليل، مساء السبت، في منزل مكون من طابقين بمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة شخصين بحروق وثالث باختناق.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الفتاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، بتلقي المركز بلاغا بنشوب حريق في منزل مكون من طابقين بدائرة المركز، ما أسفر على إصابة شخصين بحروق متفرقة وآخر باختناق.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، تحت إشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية لمباشرة الواقعة.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، وجرى نقل المصابين إلى المستسفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.