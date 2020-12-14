نادر رونج: إنتاج اللقاح الصيني سيصل إلى مليار جرعة خلال العام المقبل

قال الكاتب الصيني نادر رونج، إن هناك استخدام عادل للقاح الصيني في الفترة الأخيرة، وليس هناك آثار جانبية خطيرة كما يشيع البعض، كما تم إثبات فاعلية اللقاح الصيني، خلال التجارب على أكثر من 66 ألف شخص، موضحًا أنه لم يتعرض أي شخص من الذين تلقوا اللقاح الصيني للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19" حتى الآن.

وأضاف "رونج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن مسألة إعطاء اللقاح لعموم الشعب الصيني، لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن، ولكن يمكن الحشد والتطعيم بعد شهر من الآن، لافتاً إلى أن إنتاج اللقاح الصيني سيصل إلى مليار جرعة خلال العام المقبل.

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة، إن عالم ما قبل كورونا مختلف تفصيلا وإجمالا عن ما بعد كورونا، وأن عدالة توزيع اللقاح بين دول العالم هو شيء إنساني، موضحًا أن فيروس كورونا سوف يستمر وقت أطول، ولا أحد يعلم حتى الآن متى ينتهي، كما أن نسبة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا كبير جدا.

وأوضح عز العرب، خلال مداخلة بنفس البرنامج، أن أزمة كورونا أثرت بشكل سلبي على اقتصاد الدول، وهناك قواعد صارمة تطبق على إنتاج لقاحات كورونا قبل الموافقة النهائية عليه، ويتم النظر لكل لقاح على حدا حسب درجة أمانه وفاعليته، وأنه أثناء التجارب الإكلينيكية يكون هناك رصد للآثار الجانبية حسب النتائج الأولية للقاح.

وأوضح أنه لم يحدث حتى الآن آثار جانبية شديدة أو متوسطة خلال تناول اللقاح الصيني، وأنه سيتم تبليغ إدارة اليقظة الدوائية للإطلاع الدائم على لقاحات كورونا، وأنه لا يوجد ضمانات لعودة فيروس كورونا مرة أخرى بعد تناول اللقاح.