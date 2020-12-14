"بدران": فيروس كورونا موجود في كل مكان والحل في التباعد

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يجب التعامل خلال فترة الشتاء بالأخص وحتى فبراير القادم، على أن فيروس كورنا المستجد موجود حولنا في كل مكان، لأن انخفاض درجة الحرارة يساعد على بقائه حيا في الهواء وعلى الأسطح فترة أطول من الصيف الذي ترتفع به درجات الحرارة.

وقال بدران"، خلال لقائه مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "dmc"، إن تطبيق التباعد الاجتماعي مهم جدا خلال هذه الفترة لمواجهة وباء كورنا المستجد، وحتى بعد انتهاء هذا الفيروس، ويجب الحرص دائما على هذا التباعد، الذي يسميه تباعدا جسديا وبدنيا، وليس تباعدا اجتماعيا.

وأضاف "التباعد مهم، لأن 85% من كورونا أعراضها بسيطة، لا تحتاج إلى مستشفيات ولا طبيب ولا دواء، كما أن 40% أو أكثر من إصاباتها بلا أعراض إطلاقا، وهذا خطر لأن حامل الفيروس وقتها يتنقل بين الناس، كما يشاء دون أن يعلم هو بإصابته، ولا أن يعلم من حوله".

وأوضح أن 90% من العدوى بكورنا في العالم أجمع الآن، خلال موجة الفيروس الثانية والثالثة في أوروبا، و65% من نسبة الإصابات التي تحدث حاليا في مصر، كل ذلك نتيجة العدوى بالأماكن المغلقة، ومن هنا يأتي أهمية التباعد الاجتماعي، حتى داخل بيوتنا".

وأشار إلى أن هذا التباعد سيساهم في القضاء على الفيروس، الذي يحتاج أن يعيش في خلايا بشرية، فلو نجحنا في إبعاده عن تلك الخلايا، لا يمكنه العيش طويلا على الأسطح المختلفة أو في الهواء.

وأردف "بدران" أن التباعد لن يقضي على فيروس كورنا فقط، بل سيساهم في القضاء على كل ملوثات الجو بما في ذلك مجموعة الـ 200 فيروس المسببة للبرد والإنفلونزا، والتي تعيش لفترة أطول خلال أيام الشتاء بسبب درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية، وحتى نحمي أنفسنا يجب علينا الاهتمام بالتباعد وتعقيم كل الأسطح من حولنا، والتعامل مع الفيروس بأنه متواجد بكل مكان.