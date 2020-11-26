"التدخل البيئي السريع" ترفع 1960 طن قمامة بالشرقية

رفعت وحدة التدخل البيئي السريع، برئاسة فخري عبدالعزيز، مستشار المحافظ لشؤون النظافة والتجميل، وإشراف المهندس محمد صلاح، رئيس الوحدة، 650 طن قمامة، من مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

ورفعت 28 نقلة، وفي اليوم التالي 900، من مركز أبوكبير، بواقع 38 طن قمامة، فضلا عن 410 أطنان أخرى من مركز أولاد صقر، بواقع 17 نقلة وذلك يوم 23 من نوفمبر الجاري بإجمالي 1960طن قمامة بواقع 83 نقلة باستخدام 12 معدة (9 سيارة-1 تريلا- 2 لودر)، بالإضافة إلى قيام وحدة التدخل البيئي السريع برفع السفوح من على جانبي الطريق بداية من قرية الجديدة حتى مدخل مدينة منيا القمح، وذلك باستخدام 4 معدات (مكنسة - لودر بوب كات - سيارة رش مياه - لودر تحميل).

وجرى التنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضي الفضاء والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها، حتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف أعمال وحدة التدخل البيئي السريع لرفع أكوام القمامة المتكدسة في نقاط متعددة غير مخططة بمختلف المراكز والمدن ونقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة، بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن و ورجال الحملة الميكانيكية وعمال أقسام تحسين البيئة.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظه الشرقية، للارتقاء بمنظومة النظافة بجميع مراكز ومدن المحافظة والتي تتجه نحو القضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمناطق السكنية.