عاجل.. بعد أكاذيب إقالته من منصبه.. تركي آل الشيخ: لا تلتفتوا للشائعات

رد المستشار تركي آل الشيخ، مستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على ما تردد من شائعات حول إقالته من منصبه وتحويله للتحقيق، قائلًا: "الرجاء من جميع الأحباب، عدم الاستماع للإشاعات المغرضة"، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت شائعات تذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر اليوم أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء المستشار تركي آل الشيخ من منصبه، وإحالته للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع.

ونشرت عدة مواقع إخبارية مجهولة المصدر هذا النبأ، وسط ترقب للأمر من جانب مواقع التواصل الاجتماعي حول تأكيده أو نفيه.

وزعمت هذه المواقع، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر اليوم الاثنين، أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء المستشار تركي آل الشيخ من منصبه، وإحالته للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع.

وتابعت هذه المواقع أكاذيبها قائلة: "هذا وأوقفت السلطات السعودية، المستشار تركي آل الشيخ وعددًا من الموظفين الحكوميين رفيعي المستوى بعد تورطهم في عمليات فساد كبيرة، تتعلق بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ".