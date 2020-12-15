القاهرة تحدد ضوابط إقامة وتشغيل محطة محمول

حددت محافظة القاهرة الضوابط والاشتراطات الخاصة للحصول على رخصة محطة محمول، حيث يمكن لأي جهة تطلب رخصة إقامة وتشغيل محطة تقوية محمول التوجه إلى الحى المختص وتقديم الأوراق التالية للحصول على الرخصة، وهى كالتالى..

-صورة الرقم القومى للمفوض من قبل الشركة باستخراج الترخيص.

-إيصال رسم فحص

-نموذج التصنيف البيئى معتمد من الشركة الراغبة فى إنشاء وإقامة المحطة

- تقرير من مهندس استشارى يفيد صلاحية الموقع من الناحية الهندسية وتحمل العقار إنشائيا لأحمال المحطة وأجزائها

-خطاب تفويض من الشركة الراغبة فى إقامة المحطة لأحد مندوبيها للتعامل مع الوحدة المحلية

-شهادة منسوب من هيئة المساحة فى حالة الطرق الصحراوية والاتوستراد والكورنيش"خارج الكتل السكنية"

-شهادة من مهندس استشارى نقابى يتعهد فيها بالإشراف على عملية إقامة المحطة وتركيبها

-شهادة مطابقة من وزارة الطيران المدنى فى حالة إقامة محطات بالقرب من المطارات.

-موافقة الجهات المعنية على إقامة المحطة

-صورة عقد إيجار مكان إقامة المحطة بين الشركة ومالك العقار أو سند لملكية الأرض المزمع إقامة المحطة عليها وفى حالة الورثة يطلب إعلام الوراثة أو ترخيص المبانى

-رسم كروكى معتمد من مكتب هندسى للموقع المراد إقامة المحطة عليه بالأبعاد المطلوبة

-مستند يدل على وجود مرافق "كهرباء، مياه، صرف، تليفونات" بالمناطق العشوائية التى خططت مؤخرا.

-تفويض من الشركة للمفوض

-خطاب من الجهاز القومى للتنظيم والاتصالات

- خريطة مساحية مبينا عليها موقع العقار على وجه التحديد.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

من جانبه، أشار مصدر بوزارة التنمية المحلية إلى أنه يتوقع وصول عدد طلبات التصالح على مستوى الجمهورية إلى 3 مليون طلب تصالح بنهاية الشهر الجارى، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.

وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، أكد أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة والقضاء على أي عشوائيات وعدم السماح بفوضى في العمران.