محافظة القاهرة تنفي وجود تخفيضات جديدة في أسعار التصالح

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إنه لم يصدر أي قرار جديد من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بشأن خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء ببعض الأحياء، مضيفا لـ"الوطن" أن ما نشر بالجريدة الرسمية عن قرار محافظ القاهرة بخفض قيمة التصالح فهو صادر منذ فترة وتم العمل به ولا توجد أي تخفيضات جديدة، حيث يصل قيمة سعر متر التصالح في بعض المناطق إلى 50 جنيها وهو الحد الأدنى للتصالح وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة بعد صدور أسعار قيمة التصالح على السكني والتجاري والإداري والصناعي خفضت الأسعار مرتين في أغلب المناطق استجابة لمطالب المواطنين وتيسيرا عليهم، مؤكدا أن آخر قرار صدر بخفض قيمة التصالح كان في مطلع نوفمبر الماضي رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات، خاصة في الأحياء متوسطة الدخل لمراعاة للبعد الاجتماعي مع بقاء كل الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.

وأوضح أن بعض التخفيضات التي أقرتها محافظة القاهرة كانت مناسبة جدا، حيث وصل سعر متر التصالح في بعض المناطق لـ50 جنيها وهو الحد الأدنى في قانون التصالح، ففي المعصرة وتحديدا عزبة الصفيح والهجانة وصل سعر متر التصالح السكني في مخالفة البناء لـ50 جنيها، وفي حي الخليفة بمنطقة الأمامين وصل سعر المتر السكني بعد التخفيض لـ50 جنيها والحلمية 150 جنيها.

وفي طرة المنطقة "ج" سعر المتر السكني 50 جنيها، وفي حلوان المنطقة "ج" تم خفض سعر المتر السكني لـ50 جنيها والتجاري لـ100 جنيه، والمناطق العشوائية بالمعادي خفض سعر المتر السكني لـ200 جنيه.

وفي السيدة زينب تحديدا في قلعة الكبش وطولون وأرض يعقوب تم خفض سعر المتر السكني لـ 75 جنيها، وفي البساتين خفض سعر المتر السكني داخل مزرعة البط لـ75 جنيها، ومنطقة البصرى والعشوائيات سعر المتر السكني 100 جنيه، وشارع أحمد زكي وشارع الفيوم سعر المتر السكني 400 جنيه، والزاوية الحمراء يتراوح السعر ما بين 100 و175 و275 جنيها للمتر السكني، والأميرية يتراوح السعر ما بين 100 و275 و450 جنيها للمتر السكني حسب طبيعة المنطقة ومساحة الشارع، علاوة على تخفيضات أخرى ببعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة وغيرهم.