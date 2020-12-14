مساعد أمين عام "مستقبل وطن" يطالب بإذاعة جلسات البرلمان المقبل

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه يطالب بإذاعة جلسات البرلمان المقبل على القنوات الفضائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض التشريعات والقوانين تحتاج إلى مراعاة البعد القومي.

وأضاف "هلال"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أن أولوياتهم التشريعية في حزب "مستقبل وطن"، هي كل ما يهم المواطن وصالح الدولة المصرية، ويرفع العبء عن المواطن، موضحا أن الهيئة البرلمانية هي التي ستضع الخطوات لتنفيذ ذلك، وفي البرلمان المقبل سيمارس دوره الرقابي على الحكومة، موضحا أن الحزب له سابقة في البرلمان السابق، حيث إنه قدم أقوى طلب إحاطة لوزيرة الصحة، بواسطة النائب محمد الحسيني، المنضم إلى "مستقبل وطن".

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن القامات الموجودة في الحزب هي التي أسفرت عن انتخاب 316 عضوا في البرلمان من الحزب، موضحا أن المستقلين لن ينضموا إلى الحزب بعد انتخابهم، مؤكدا أن الحزب لن يوافق على ذلك، لأنه غير دستوري وغير قانوني.

وأوضح، أن المجلس المنقضية ولايته كانت الغالبية فيه من المستقلين، ولذلك اضطروا إلى الدخول في تحالف لتشكيل كتلة صلبة، لفرض سياسات وتشريعات تم انتخاب أعضاء الحزب بناء عليها.

وكشف أن هناك ثقافة مترسخة هي، إما رفض الموازنة كلها، أو قبولها كلها، مشيرا إلى أن البعض قد يكون لديه تحفظات ولكن يوافق على الموازنة ككل، موضحا أنهم يرسخون لحياة حزبية.

وعن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بالتحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، قال "هلال"، إن هذا يعني تدعيم الدولة المدنية الحديثة -الموجودة بالفعل- ونحن نعيش في دولة مدنية حتى لو كان هناك خلل في بعض التطبيقات، مشيرا إلى أن تطوير الحياة السياسية يساعد في تطوير الديمقراطية.

وأشار إلى أن النص الدستوري الخاص بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية لا يعني التخلي عن الدولة المدنية.