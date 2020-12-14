لميس الحديدي: "مستقبل وطن" يستطيع تغيير الحكومة بعد حصوله على الأغلبية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن انتخابات مجلس النواب 2020، انتهت بصورة كاملة، والنتائج تظهر تفوقًا واضحًا لحزب مستقبل وطن، الذي فاز بـ316 مقعدا، بنسبة 55.6% من مقاعد البرلمان، وهي الكتلة الأكبر، وهذه الأغلبية تمنحه العديد من الصلاحيات مثل تغيير الحكومة.

وأضافت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الاثنين، أن حزب الشعب الجمهوري، حصل على 50 مقعدا، بنسبة 8.8%، ثم يأتي بعده حزب الوفد بـ26 مقعدا، وبعده حزب حماة الوطن بـ23 مقعدا، ثم حزب مصر الحديثة بـ11 مقعدا، ثم حزب الإصلاح والتنمية بـ9 مقاعد، ثم المصري الديمقراطي بـ7 مقاعد، وحزب الحرية بـ7 مقاعد، ثم حزب المؤتمر بـ7 مقاعد، وحزب النور بـ7 مقاعد، ثم حزب التجمع بـ6 مقاعد، وحزب العدل بمقعدين، وحزب إرادة جيل مقعد واحد، أما المستقلون فقد حصلوا على 16.7% من البرلمان، بـ95 مقعدًا.

وتابعت الإعلامية، أن هذه الأرقام مدققة بشكل كبير، ولو حدث تغييرات ستكون طفيفة، موضحة أن "مستقبل وطن" حزب الأغلبية في مجلس النواب، ويحتاج إلى مقعدين للحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهذه الأغلبية تمنحه إمكانية التعديل الوزاري، أو تغيير الحكومة، أو تمرير كل القوانين باستثناء القوانين المكملة للدستور وهي تحتاج إلى ثلثي المجلس، ويمتلك منفردًا سحب الثقة من الحكومة.

وأكدت الإعلامية أن البرلمان يضم تنوعا حزبيا كبيرا لم يحدث من قبل، حيث يوجد به 13 حزبًا، إضافة للمستقلين، وإذا انضموا إلى حزب الأغلبية سيكون لديه ثلثي البرلمان الذي لديه فرصة للعب دور تشريعي ورقابي، واستغلال أدواته ومواقعه لخدمة الناس، وحتى رقابة الحكومة يجب أن تكون لخدمة الناس أيضا، مشددة على أن المهم هو سن تشريعات لصالح المجتمع والناس، معربة عن أملها في أن يقوم البرلمان بهذا الدور.