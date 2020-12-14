"مستقبل وطن" يكتسح انتخابات النواب بالشرقية بـ15 مقعدا

أعلنت الهيئة العليا للإشراف على انتخابات النواب في الشرقية النتائج النهائية لانتخابات النواب بجولة الإعادة بالشرقية.

وأظهرت نتائج الانتخابات، تقدم حزب "مستقبل وطن" واستحواذه على أكبر عدد من المقاعد بإجمالي 15 مقعدا، فيما نجح المستقلون في اقتناص 6 مقاعد، وفشل 31 حزبا في الحصول على أي مقاعد.

ومن بين الفائزين 3 سيدات فقط، منهم اثنتين عن حزب "مستقبل وطن" بالدائرة الأولى، ومرشحة مستقلة بالدائرة الثالثة، فيما استحوذ الرجال على 18 مقعدا.

وتفصيلا، أظهرت نتائج الانتخابات النواب في جولة الإعادة في الدائرة الأولى، ومقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد، عن فوز المرشحين: مجدي عاشور، ولطفي شحاته، وإيمان خضر، ومروة هاشم، وجميعهم ينتمون لحزب "مستقبل وطن".

وحصل لطفي شحاته على 62 ألفا 225 صوتا، ومجدي عاشور على 59 ألفا و240 صوتا، ومروة هاشم 54 ألفا و916 صوتا، وإيمان خضر على 54 ألفا و647 صوتا.

وبهذه النتائج يواصل لطفي شحاتة، الاحتفاظ بمقعده في البرلمان لـ3 دروات، وإيمان خضر، للمرة الثانية، فيما استعاد مجدي عاشور مقعده الذي فقده في عام 2011 بحل المجلس، بينما مروة هاشم ففازت بالمقعد للمرة الأولى.

وأظهرت نتائج انتخابات النواب في الدائرة الثانية، ومقرها مركز بلبيس، وتضم بلبيس والعاشر من رمضان ومخصص لها 3 مقاعد، عن فوز المرشحين: حمودة محمد، وسامي نصرالله، وعبدالله الرماح.

وحصل حمودة محمد حمودة على 87749، وسامي نصرالله على 78578، عن حزب "مستقبل وطن"، وعبدالله فهمي الرماح على 63835، مستقل، والثلاثة يحصدون مقاعدهم للمرة الأولى.

وأظهرت نتائج الفرز لانتخابات النواب في الدائرة الثالثة بمركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد، عن فوز خالد مشهور، ومي غيث، ووجيه أباظة.

وحصل خالد مشهور على 73663 صوتا، ووجيه أباظة على 49114،من "مستقبل وطن"، وبهذة النتيجة احتفظ الأول بمقعده للمرة الثانية.

أما مي غيث، فحصدت 56974، مستقلة، وخاصت غمار السباق للمرة الأولى، معتمدة على الشعبية التي تتمتع بها عائلتها، خاصة وأنها حفيدة الفنان عبدالله غيث.

وأسفرت نتائج الانتخابات بدائرة ههيا وأبو كبير، في الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين، عن فوز حاتم عبدالعزيز، ونبيل عسكر.

وحصل حاتم عبد العزيز، مرشح حزب مستقبل وطن، على 54 ألفا 695 صوتا، ونبيل عسكر، مستقل 47 ألفا و881 صوتا، والأول ينتمي لحزب مستقبل وطن وخاض الانتخابات للمرة الأولى معتمدا على رصيد خدمات وأعمال خيرية قدمها للعديد من ابناد الدائرة، بينما الثاني فخاض الانتخابات مستقلا، وخسر في جولات سابقة إلى أن حالفه الحظ هذه المرة وتمكن من الفوز بالمقعد.

وأظهرت نتائج انتخابات النواب في الدائرة الخامسة، ومقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين عن فوز طلعت السويدي وعبد الباقي تركيا.

وحصل طلعت السويدي على ٧٢٧٠٦ صوتا، وعبد الباقي تركيا على ٤٥٦٠٢ صوتا، ليحتفظ الاثنان بمقاعدهم التي لم تخرج من بين أفراد العائلتين لعدة دورات متتالية.

وأظهرت النتائج في الدائرة السادسة فوز إمام منصور، مستقل، حيث حصل على 111 ألفا و459 صوتا، وحصل علاء عبد النبي، من "مستقبل وطن"، على 92 ألفًا و175 صوتًا، وعلاء الدين النجار على 81 ألفا و359 صوتا، عن "مستقبل وطن"، للمرة الثانية على التوالي.

كما أظهرت نتائج أصوات الناخبين في الدائرة السابعة، ومقرها مركز شرطة أبو حماد وتضم مركزي أبو حماد والقرين، ومخصص لها مقعدين، عن فوز أحمد فؤاد أباظة، وثروت سويلم.

وحصل أحمد فؤاد أباظة على 73500، واللواء ثروت سويلم على 55000، والاثنين عن حزب "مستقبل وطن" واحتفظا بالمقعدين لعدة دورات متتالية.

وفي الدائرة الثامنة بالحسينية، أظهرت النتائج فوز عبد اللطيف الطحاوي، وحصل على 52 ألفا و370 صوتا، والسيد رحمو، وحصل على 51 ألفا و837 صوتا، والأول مستقل واحتفظ بمقعده معتمدا على شعبيته بين الأهالي، أما الثاني فخاض الانتخابات عن حزب "مستقبل وطن" وفاز بالمقعد للمرة الأولى.