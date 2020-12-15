"التخطيط": برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في تخطي أزمة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وطني بدأ منذ عام 2016، والمؤشرات تؤكد نجاحنا في تحقيقه على أرض الواقع، من نمو وتقليل بطالة وزيادة في الاستثمارات وإيجاد فرص عمل، وانخفاض بمعدلات التضخم.

وأضافت "السعيد" خلال مداخلة هاتفية، مع قناة "extra news"، هذا البرنامج ساعدنا بشكل كبير جدا، في التصدي لأزمة وباء كورنا المستجد، التي عصفت بالإنسانية بشكل كبير، واثرت في كل جوانب الاقتصاد، التي لم ينتج عنها أزمة فقط في المنتج المعروض وتوفيره، بل أثرت على العرض والطلب، فأثرت على فرص العمل ومستويات الفقر على مستوى العالم وحجم الإنتاج كذلك، لأن هناك قطاعات توقفت عن العمل على المستوى العالمي.

وتابعت: "لكن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساعدنا في مصر أن يكون لدينا مساحة مالية نلجأ لها في مثلا هذه الظروف الاستثنائية، فاستراتيجية تعامل الحكومة والولة المصرية مع الأزمة كانت متوازنة جدا، وكانت تساند بشكل كبير كل القطاعات التي توقفت عن العمل سواء كلي أو جزئي، مثل قطاعات السياحة والطيران، أو حتى قطاع المشروعات الصغيرة، فكان هناك تسهيلات في تقديم المدفوعات".

واستطردت: "الحكومة أجلت الضرائب للقطاعات المتضررة، وفي نفس الوقت ساندنا القطاعات أصحاب الفرص، خلال الفترة الأخيرة كقطاع الاتصالات وقطاع الزراعة، وتم ضخ استثمارات بتلك القطاعات، وكان عندنا وفر مالي من الإصلاح الاقتصادي، فقدرت في الوقت الذي تتجه فيه الدول لتقشف وتقليل الإنفاق، أزيد في الاستثمار بقطاعات الاتصالات، والتعليم والصحة والزراعة".