فيديو.. حريق بسوق الحي العاشر في مدينة نصر

شهدت منطقة سوق الحي العاشر بمدينة نصر حريقا هائلا في السوق وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحريق وتظهر فيها محاولات الأهالي للسيطرة على الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وقالت صفحة "زهراء مدينة نصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه تمت السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية ولم تحدث أي خسائر في الأرواح أو إصابات عدا بعض حالات الاختناق البسيطة، ونقلت عن شهود عيان أن سبب الحريق هو قيام أحد العمال بإشعال النار للتدفئة وانتشرت النيران بسبب ذلك.