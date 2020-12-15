صور.. كواليس إنقاذ طفل بعد 10 ساعات من اختطافه وطلب فدية بقنا

في تحرك سريع من أجهزة الأمن في محافظة قنا، وخاصة في مركز أبوتشت شمال المحافظة، وفي أقل من 10 ساعات تمكنت أجهزة الأمن بقنا بإشراف اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا من إعادة طفل أبو تشت الذى تم اختطافه صباح أمس أثناء ذهابه لمدرسته بأبو تشت.

كان اللواء محمد ياسر مدير المباحث، قد تلقى إخطارا من العميد دكتور قرشي عبد المنعم قرشي رئيس فرع البحث الجنائي بأبو تشت بقيام مجهولين باختطاف الطفل كيرلس جرجس 8 سنوات أثناء ذهابه فى الطريق من منزله إلى مدرسته بنجع قنبر بقرية التحسينات الابتدائية بأبو تشت.

وكشفت تحريات اللواء عاطف ابو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا والمقدم أحمد عبد الحق وكيل فرع البحث الجنائي بأبو تشت قيام شخصين ملثمين باستيقاف الطفل أثناء ذهابه للمدرسة أمام مسجد النواصر وقاما بحمله فى توك توك وفرا هاربين، ونجحت أجهزة الأمن فى تحرير الطفل وإعادته لأسرته من خلال تضيق الخناق على الجناة الذين تركوه في مكان مهجور ناحية الزراعات وجاري ضبطهم.

وقال والده الطفل، إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الموضوع بشكل حازم وتمكنت من إعادة ابنه من الخاطفين الذي خطفوه في مقابل الحصول على أموال.

وتابع أن الأمن قطع عليهم أملهم في الحصول على أموال وتمكن من إعادة مجلس موجها الشكر لهم.

وسادت حالة من الفرحة العارمة بين أهالي قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، بعدما تمكنت أجهزة الأمن من إعادة الطفل المختطف إلى أسرته، حيث شهد نجع لعوب مسقط رأس الطفل المختطف أفراحا عارمة بعد عودة كيرلس جرجس عدلي لأحضان أسرته بعد ساعات من أختطافه، بتوافد الأهالي والجيران على منزل أسرة الطفل لتهنئة أسرته حتى الساعات الأولى من اليوم، تم توزيع المشروبات على المهنئين.

ووجه أهالي الشكر لأجهزة الأمن بقنا لتمكنهم من إعادة الطفل المختطف إلى أسرته، شاكرين الله عز وجل على عودة الطفل، مؤكدين أن قرية الحسينات على قلب رجل واحد، لا فرق بين مسلم ومسيحي.