الحكومة الهولندية تفرض إغلاقا عاما لـ5 أسابيع

فرض رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، إغلاقا عاما جديدا لمدة 5 أسابيع على مستوى البلاد، مشيرا إلى أن المدارس والمتاحف وصالات الرياضة ستغلق بدءا من منتصف ليل اليوم الثلاثاء وحتى 19 يناير.

وقال "روتي"، في خطاب متلفز للأمة، وفقا لـقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم، إن "الحقيقة هي أن هذه ليست انفلونزا بريئة كما يعتقد بعض الناس، مثل المتظاهرين في الخارج.. هذا الفيروس يمكن أن يصيب الجميع".

وأضاف رئيس الوزراء الهولندي: "نحن ندرك كمجلس الوزراء مدى شدة الإجراءات التي نتخذها اليوم خصوصا مع اقتراب عيد الميلاد".

واعتبارا من اليوم سيتم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية مثل صالونات الحلاقة والمتاحف والمسارح حتى 19 يناير المقبل، وسيتعين على جميع المدارس والجامعات التحول إلى التعلم عن بعد، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وسيتم إغلاق مراكز الرعاية النهارية للأطفال أمام الجميع باستثناء أطفال العاملين الرئيسيين.

كما حثت الحكومة الناس على استقبال ضيفين كحد أقصى فوق سن 13 في اليوم، لكنها خففت هذه القاعدة في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر، قائلة إنه يمكن لـ3 أشخاص الزيارة في تلك الأيام الاحتفالية عادة.