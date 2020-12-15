المهندسين تقدم كراسات شروط المجمع الصناعي.. وتعيد تأهيل مصنع مكرونة

تبدأ نقابة المهندسين اليوم، تقديم كراسات الشروط المعدلة والخاصة بالمجمع الصناعي للنقابة بكفر ربيع، بحسب الجدول الزمني الذي وضعته النقابة، في إطار استغلال أصولها بالتعاون مع الشركات العاملة في مجال تجميد وتعبئة المنتجات الزراعية.

واستعرض المهندس شريف هداره، وزير البترول السابق وعضو المكتب الفني، التقرير النهائي لما توصلت إليه لجنة العمل التي يترأسها فيما يخص المجمع الصناعي بكفر ربيع، موضحا أنّه في إطار مناقشة الجدول الزمني، جرى الاتفاق على بحث وتقديم قائمة مختصرة من الشركات العاملة في مجال تجميد وتعبئة المنتجات الزراعية، وفي ضوء الوثائق المتاحة يراجع أعضاء اللجنة كراسة الشروط الحالية، وعمل كراسة شروط معدلة ووضع ملاحظاتهم بها وتقديمها اليوم الثلاثاء.

وأوضح هدارة في اجتماع هيئة مكتب النقابة الأخير بحضور المكتب الفني، أنّه سيلي ذلك إعداد عرض تقديمي في صورته النهائية للعرض على الشركات المتقدمة يوم الثلاثاء المقبل 22 ديسمبر 2020، ثم دعوة الشركات لحضور العرض التقديمي للمجمع الصناعي يوم السبت 26 ديسمبر 2020، ثم الاتفاق على موعد للزيارة الميدانية للمجمع، على أن يكون استلام العروض الاسترشادية من الشركات المتقدمة منتصف الشهر المقبل، وتحديدا يوم 16 يناير 2021.

النقابة تصرف النظر عن استخدام أرض سيتي ستارز كجراج وتضع تصورا لاستثماره

وفيما يتعلق بمصنع المكرونة بالإسماعيلية، عرض الدكتور مهندس إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق، وعضو المكتب الفني، ورئيس مجموعة عمل المصنع، ما توصلت إليه المجموعة، لافتا إلى عقد اجتماع مع الأطراف المعنية بالأمر، وجرت مناقشة فنية للعرض المقدم من شركة BUHLER السويسرية لإعادة تأهيل خط الإنتاج الأول الخاص بإنتاج المكرونة القصيرة، وخط الإنتاج الثاني الخاص بإنتاج المكرونة الاسباجتي.

وتابع فوزي، بحسب بيان عن النقابة، أنّه جرت مناقشة إعادة تأهيل خط الإنتاج الثالث والخاص بإنتاج الشعرية الملفوفة، وجرت التوصية بالتواصل مع شركة BUHLER في سويسرا لبحث إمكانية إعادة تأهيل خط الإنتاج الثالث الخاص بإنتاج الشعرية الملفوفة، والتكلفة التقديرية، وإضافة التعديلات التي نوقشت أثناء الاجتماع، وتوضيح التكلفة الإجمالية بعد التعديلات.

وفيما يخص الجدوى المالية لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج الموجودة بالمصنع أو شراء خط إنتاج جديدة، أشار فوزي إلى أنّه بعد المناقشة، تبيّن أنّ العمل على إعادة تأهيل خطي الإنتاج أفضل استثماريا حاليا، مختتما عرضه بأنّه جرت التوصية بالتواصل مع مركز البحوث بالبنك الأهلي، لمعرفة تكلفة إعداد دراسة جدوى لتشغيل مصنع المكرونة، بينما طالب المهندس ضاحي، بدراسة جدوى للمصنع بافتراض وجود خطي إنتاج، على أن تبدأ الدراسة بالسوق أولا.

وفيما يخص أرض النقابة بسيتي ستارز، أوضح المهندس شريف هداره، أنّه في إطار العرض لتخطيط الأرض وتجهيزها لتستخدم كجراج للسيارات، ومن ثم تأجيرها لأقل مدة زمنية بأعلى عائد، رادع المهندس هشام عرفات، وزير النقل سابقا، الرسوم الهندسية المقدمة في العرض، وحساب تصور العائد منها، فوجد أنّه من أفضل التصورات يكون إجمالي العائد السنوي من الجراج دون المصروفات غير مجدٍ اقتصاديا، مقارنة بالمبلغ المطلوب للتجهيز الجراج الذي يحتاج نحو 17 مليون جنيه.

وقال إنّ المهندس هشام عرفات، أفاد بأنّه ليس من الحكمة انتظار عائد ضئيل بهذا الحجم مقارنة بقيمة الأصل ومصروفات الإنشاء، فالمستهدف هو إيجار الجراج المزمع إنشاؤه لمدة لا تتجاوز سنتين، لحين دعوة المطورين العقاريين، موضحا أنّ تلك المدة لا تكفي لجمع عائد يغطي تكلفة الإنشاء.

وكشف هداره عن أنّ مجموعة العمل الخاصة بأرض سيتي ستارز، انتهت بعد المناقشات إلى عدم الجدوى من إنشاء جراج على أرض سيتي ستارز، والإسراع بدعوة المطوريين العقاريين.

وبعد مناقشات، أشار الدكتور حماد عبدالله حماد، إلى أنّه سيتم تكليف أكثر من شخصية معمارية من أعضاء المكتب الفني، لوضع تصور لاستثمار الأرض، وتقديم أكثر من تصور خلال شهر من الآن.