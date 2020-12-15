إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

أُصيب شخصان برش خرطوش، اليوم، في مشاجرة بقرية "برديس" دائرة مركز البلينا، جنوب سوهاج، وجرى نقل المصابين لمستشفي جرجا العام، ثم تحويلهما إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وانتقلت الأجهزة الأمنية للقرية وتمت السيطرة على الطرفين.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية برديس، انتقل إلى مكان الواقعة قيادات قطاع الجنوب، وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة علي طرفي المشاجرة وضبطهم.

وتبين من الفحص إصابة "ياسر علي" 49 عامًا، برش خرطوش في الرقبة والصدر، و "محمود برهوم" 22 عامًا، مصاب برش خرطوش في الرقبة، يقيمان بذات الناحية، تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام، وتحويلهما إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصابين، إتهما شخصين بإطلاق أعيرة نارية من "فرد خرطوش" تجاههما بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تبلغ لمركز شرطة "طما" من المستشفى المركزي، وصول "إيمان.ع.ا" 30 عامًا، ربة منزل، تقيم بدائرة المركز، مصابة باشتباه كسر في قاع الجمجمة ونزيف بالأذنين وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

انتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث المركز، وبسؤال زوجها "محي.ع.ع" 37 عامًا، حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية ويقيم بذات الناحية اتهم "سامية.م.ا" 52 عامًا، ربة منزل وتقيم بذات الناحية بالتعدي علي زوجته بالضرب وإحداث إصابتها، بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.