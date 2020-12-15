أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-12-2020 في مصر: مستقرة

سجلت أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء 15 ديسمبر، استقرارًا بمحال الصاغة، بعد أن شهدت تراجعا مساء أمس، في نهاية تعاملات الاثنين 14 ديسمبر، في أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسعار في محلات الذهب بالأسواق المصرية، وتراوح الانخفاض أمس، ما بين 3 و5 جنيهات للجرام الواحد، حيث انخفض عيار 24 من 918 جنيها، ليصبح بـ913 جنيها، في نهاية تعاملات أمس الاثنين.

وترصد "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، في محلات الصاغة، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 911 و913 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 797 و799 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 683 و685 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6376 و6392 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

كما وصلت أسعار الذهب لذروة أسبوعين، خلال الأسبوع الماضي، أملاً في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

كما سجل الذهب صعوداً في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر الماضي، عند 1871.52 دولار للأونصة، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

نصائح لشراء الذهب

ونصح وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، المهتمين بشراء الذهب، بالتوجه لشراء السبائك الذهبية، وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماريا، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

متوقعا ارتفاع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أنّ السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، 59.05 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 51.67 دولار أمريكي، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 44.29 دولار أمريكي.