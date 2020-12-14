تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات في نهاية معاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الاثنين 14 ديسمبر، في أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسعار في محلات الذهب بالأسواق المصرية، وتراوح الانخفاض ما بين 3 و5 جنيهات، في الجرام الواحد، حيث انخفض عيار 24 من 918 جنيها صباح اليوم، ليصبح بـ 913 جنيها في نهاية المعاملات.

وكانت أسعار الذهب، قد شهدت في الأشهر القليلة الماضية، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار انخفاضًا خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 911 و913 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 797 و799 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 683 و685 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و392 جنيها.

نصائح لشراء الذهب

ووجه رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصفي واصف، نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وقال إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أنّ السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.