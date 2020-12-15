الذهب يرتفع 3 جنيهات وتوقعات بمزيد من التذبذب عالميا

سجّلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 15ديسمبر ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات في أسواق المال والبورصات العالمية، مقابل أمس الإثنين.

ويباع عيار 24 بـ929 جنيها مقابل 926 جنيها أمس الإثنين، وبلغ عيار 21 نحو 813 جنيها، وسجل عيار 18، 697 جنيها، فيما بيع الجنيه الذهب 6 آلاف و507 جنيهات.

تنصيب جو بايدان

قال تجار ذهب بالغرف التجارية، إن تصويت المجمع الانتخابي أمس لصالح جوبايدن الذي أصبح رئيسا رسميا للولايات المتحدة الأمريكية، أدت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا وهو ما خالف كافة التوقعات باستمرار المعدن الأصفر في التراجع.

توقع الصاغة

توقع تجار الصاغة أن يواصل الذهب التذبذب بين الارتفاع والانخفاض حتى منتصف يناير من العام المقبل، بين الارتفاع والانخفاض تارة أخرى.

إلا أن الآمال معقودة على مزيد من التراجع مع بدء توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، مرجعين الانخفاض في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، نتيجة لهبوط أسعار المعدن في البورصات العالمية بعد توالي الأخبار عن التوصل للقاحات ضد الفيروس، ما أعطى تفاؤلا للمستثمرين ودفعهم للابتعاد عن الملاذ الآمن والعودة للاستثمارات الأخرى.

الارتفاع مؤقت

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن تنصيب جوبايدن واختيار المجمع الانتخابي خالف التوقعات بمواصلة المعدن الأصفر لتراجعه، إلا أنه أشار إلى أن الارتفاع "مؤقت" أو التذبذب سيكون أهم ما يميز أواخر العام الجاري.

واوضح ، أنه فى حالة تراجع الذهب عالميا إلى 1550 دولارا للأوقية، سينخفض السعر محليا

اذ إن تراجع الذهب محلياجاء نتيجة الهبوط الكبير فى الأسعار عالميا، مع الاطمئنان للوصول إلى لقاحات لفيروس كورونا، متوقعا انخفاض الذهب بشكل أكبر خلال الفترة القادمة ولكن لا يمكن تحديد نسبة الانخفاض حاليا.

لماذا يرتفع الذهب :

وأوضح نجيب، أن الذهب عادة ما يرتفع مرة أخرى، خاصة أن المضاربين والمستثمرين فى البورصة العالمية عند انخفاض المعدن الأصفر يتجهون إلى الشراء بكميات كبيرة، مما يرفع السعر مرة أخرى وعند طرحة للبيع يحدث عرض اكبر وبالتالى تنخفض الاسعار.

وأشار إلى أن السوق المحلية شهدت هدوءا فى الإقبال على شراء الذهب، رغم تراجع أسعار الذهب، نظرا لعدم وجود سيولة نقدية لدى المواطنين نتيجة للحالة الاقتصادية، واقتصار الشراء فى الأسواق على المضطر فقط.