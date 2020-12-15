رغم التقلبات الجوية.. استمرار العمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة

استمرت الحركة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، اليوم، رغم التقلبات الجوية حيث وصلت 4 سفن، بجانب مواصلة أعمال شحن وتفريغ علي 34 سفينة ، تزامنًا مع دخول وخروج 10133 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال ال 24 ساعة الماضية .

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن اندلاع حريق أمس، بأحد المبانى التابعة لمصلحة الجمارك ( مخزن روما ) ، لم يؤثر علي سير العمل بالميناء مؤكداً أن استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلي الميناء تتم بشكل طبيعي .

يشار إلى أن الحريق الذي شب بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية، جرى السيطرة عليه بواسطة قوات الحماية المدنية بعد أكثر من 6 ساعات، ووصل فريق من النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، إلى ميناء الإسكندرية لمعاينة موقع الحريق.

وأمر المستشار عمر سليم رئيس النيابة بتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة المبنى فور إخماد النيران، وطلب تقرير الحماية المدنية وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير خبراء الأدلة الجنائية.

وأوضحت هيئة ميناء الإسكندرية فى بيان لها، أن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من مخزن البضائع المكون من أرضي و4 طوابق، ويقع على مساحة 1300م2 بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية.

ولفت البيان إلى الدفع بـ 16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وإخلاء المنطقة المجاورة له، نظراً لتهالك المبنى، حفاظا على الأرواح.

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، عدم حدوث أي انفجارات جراء الحريق، مشيرة إلى أنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب.